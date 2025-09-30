Fim do ISP é uma má notícia para as contas dos portugueses?

Haverá um previsível aumento do preço dos combustíveis, por culpa do fim do desconto do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP).

A Comissão Europeia está a pressionar Portugal para que acabe com o benefício que está em vigor desde 2022 e o Governo diz que não pode resistir para sempre.

O Explicador Renascença esclarece.

São más notícias para os portugueses?

Sem dúvida. O Ministério das Finanças confirma que recebeu uma carta de Bruxelas no passado mês de junho, a pedir "ações concretas" para terminar com as medidas de apoio extraordinárias, que têm sido utilizadas para impedir o aumento do preço dos combustíveis.

E, desde essa data - adianta fonte do Governo -, está a ser negociada uma eventual solução para a acabar com o desconto do ISP.

O Governo não pode recusar?

O facto é que não é a primeira, nem a segunda vez que a Comissão Europeia pressiona Portugal para retirar este apoio que - vale a pena lembrar - nunca foi do agrado de Bruxelas, como fez questão de dizer ao avaliar o Programa de Estabilidade português, no início de 2023.

Depois, em comunicações seguintes, sempre fez questão de manter críticas à iniciativa, que vai contra a recomendação do Conselho da União Europeia.

O certo é que - até agora - Portugal tem conseguido manter o desconto, embora com alguns ajustamentos, mas em breve pode mesmo acabar.

O que é que mudou?

O que o ministro da Economia, que também foi questionado esta terça-feira sobre este tema, disse é que o Governo não vai poder resistir para sempre às pressões de Bruxelas.

De resto, como lembrou Manuel Castro Almeida, o Executivo de Luís Montenegro tem aproveitado algumas semanas em que o preço dos combustíveis desce para ajustar o imposto de forma a que as pessoas não sintam tanto o efeito do aumento das taxas.

Porque é que Bruxelas está contra o desconto?

Porque se trata de um subsídio que abrange combustíveis fósseis, quando as recomendações do Conselho Europeu são para que os países reduzam a dependência global dos combustíveis fósseis no setor dos transportes.

E isto implica a "eliminação gradual dos subsídios aos combustíveis fósseis", derivados do petróleo.

Qual será o impacto do fim do ISP?

De acordo com os cálculos feitos pela Associação de Revendedores de Combustíveis, o fim do apoio do Estado pode implicar um aumentro de 6 a 10 cêntimos por litro, mas o Jornal de Negócios - que avançou a notícia - a reposição do ISP na totalidade, sem outras medidas mitigadoras, pode agravar o preço do litro da gasolina e do gasóleo até 10%.

Ou seja, a gasolina simples 95 poderia custar mais cerca de 16 cêntimos por litro. No gasóleo a subida seria de 14 cêntimos e meio.

O desconto foi criado porque os combustíveis subiram muito?

Sim, a medida foi criada na sequência da guerra da Ucrânia para atenuar a escalada dos preços da energia e acabou por ser mantida desde então, embora com alterações, pelos Governos de Luís Montenegro.

Já agora, vale a pena dizer que tem um impacto de 916 milhões de euros na redução da receita, portanto é muito dinheiro que pode pode sair dos bolsos dos contribuintes para o Estado