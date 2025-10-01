O que muda na vida dos imigrantes com a nova Lei dos Estrangeiros

No explicador desta tarde, olhamos para a nova Lei dos Estrangeiros.

O diploma foi aprovado esta terça-feira no Parlamento, na sequência de um acordo entre o PSD e o Chega.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é que vai mudar para os imigrantes?

São, em geral, regras mais apertadas. A começar pela questão mais sensível e que mais polémica gerou, que é a do reagrupamento familiar.

De acordo com a versão agora aprovada - e é essa a regra - o imigrante terá de residir legalmente há dois anos em Portugal para pedir reagrupamento com o cônjuge, ou com outros familiares.

Essa é a regra, mas há agora uma exceção que faz difrença: O prazo não se aplica para cônjuges, ou parceiros em união de facto, quando existirem filhos menores, ou que sejam portadores de deficiência. Nessas situações o reagrupamento pode ser pedido de imediato.

No caso das uniões de facto quanto tempo é que o imigrante requerente do reagrupamento deve ter vivido com alguém num outro país?

O casal terá que comprovar que vivia em comum há pelo menos durante 18 meses - e não 12 como até aqui - para que o pedido de reagrupamento seja aceite. Isto no caso de não existirem filhos menores ou com necessidades especiais.

Mas atenção: Há uma clausula que pode impede mesmo assim o reagrupamento familiar: Quando os cônjuges forem menores, ou coabitem numa união que não respeite o ordenamento jurídico português. como é o caso, por exemplo, de casamentos poligâmicos.

Há países que os permitem, mas Portugal não e nessas situações não será permitida a vinda dessas pessoas.

Será simples pedir o reagrupamento familiar?

Nem por isso, porque, até agora, bastava que o requerente comprovasse que tinha um alojamento em Portugal. Isso vai mudar.

Passa a ser necessária a existência de um alojamento comprovadamente próprio ou arrendado, comparável ao de qualquer outra família na mesma região em Portugal. E esse alojamento deve satisfazer normas de segurança e salubridade.

Portanto, não pode ser um local onde se amontoem dezenas de pessoas como tantos casos que têm sido noticia ao longo do tempo.

Qual o prazo para a AIMA tomar uma decisão sobre um reagrupamento?

O prazo máximo de era de nove meses e mantém-se. O que muda é a possibilidade de alongar esse prazo, o que supostamente só poderá acontecer em circunstâncias excecionais, tendo em conta a complexidade de um determinado pedido.

E nesse caso, o requerente deve ser notificado pela AIMA dessa prorrogação.

Que outras mudanças há a destacar?

Até agora muitos imigrantes entravam em Portugal como turistas e depois, já estando cá, pediam autorização de residência. A partir de agora - se o Presidente da República promulgar esta lei - passa a ser exigido um visto de entrada adequado - seja um visto de trabalho, estudo, etc.

Além disso, o imigrante deve comprovar que dispõe de meios de subsistência no momento em que faz o pedido e para este cálculo deixam de contar os apoios sociais ainda que continuem a ser recebidos.

Portanto, as condições tornam-se mais apertadas.