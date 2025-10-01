Prestação da casa deverá subir em outubro. Quem vai sentir o aumento?

Quem pode ver aumentar a prestação da casa?

Quem tiver um crédito a habitação com Euribor a 3 meses. São sobretudo esses que certamente terão um aumento da prestação na revisão em Outubro. Nos restantes prazos não deverá haver ainda qualquer alteração

Vai ser uma subida acentuada?

Depende sempre do valor em dívida, mas se tivemos como referência um empréstimo a rondar os 150 mil euros, esse aumento deverá aproximar-se dos 3 euros e meio. A média do valor a pagar mensalmente num empréstimo de 150 mil, a 30 anos com um spread a rondar 1% com a Euribor a 3 meses será de 634 euros e 59 cêntimos

O que justifica este aumento?

Verifica-se um aumento da taxa no mercado e de acordo com os analistas, o banco central Europeu não deverá voltar a baixar a taxa de referência como fez nos últimos meses. É um cenário que motiva a subida das taxas

Quem tem crédito com Euribor a 6 e 12 meses não terá ainda agravamento no valor a pagar. Quer dizer que mais à frente é previsível uma subida também nesses prazos?

É possível porque a Euribor a seis e 12 meses também sobem. No entanto no próximo mês não deverá haver nestes casos subidas do valor a pagar porque o aumento neste prazos ficou ainda abaixo dos valores de há 12 e seis meses. Quer isto dizer que na revisão, não haverá alterações no valor a pagar. Contudo, se a tendência agora é de subida, é provável que daqui a meio ano e um ano, o valor venha a aumentar

E por que razão o Banco Central Europeu decidiu parar as descidas na taxa de referência?

Atualmente, a taxa de depósito, o principal indicador para avaliar a política monetária está nos 2%, um patamar que parece dar confiança aos membros do conselho de governadores do BCE de que será possível manter a inflação sob controlo. Os analistas também não antecipam subidas, mas para garantir que não há risco de inflação, com um aumento significativo do consumo, o BCE deverá manter as taxas inalteradas. Se assim for, poderá não haver uma subida significativa da prestação da casa nos próximos tempos