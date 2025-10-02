Como é que os portugueses escolhem o que comem? E quem é que cozinha?

02 out, 2025 • Anabela Góis
Um estudo do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa mostra a maioria dos portugueses faz as suas compras em hipermercados e supermercados, toma o pequeno-amoço e janta em casa e que as mulheres continuam a dominar na cozinha.
A investigação, conhecida esta semana e que será apresentada no dia 16 de outubro, recolheu testemunhos de uma amostra representativa da população portuguesa, com idade igual ou superior a 18 anos e os resultados mostram que o custo de vida está a mudar as nossas escolhas.
Desde logo nas estratégias de poupança que passam pela preferência por marcas brancas, a procura dos melhores preços em diferentes estabelecimentos comerciais e o corte de outras despesas para suportar os custos da alimentação.
As visitas ao restaurante e a casa de amigos são menos frequentes e, em vez disso, voltaram as refeições preparadas em casa, com porções mais pequenas e a substituição de ingredientes por alternativas mais económicas e há, ainda, um aproveitamento mais criterioso das sobras.
Não, o impacto da inflação varia conforme a estrutura dos agregados domésticos, a classe social e os recursos económicos e culturais
A estrutura alimentar é organizada em três refeições principais e a maioria faz um lanche a meio da tarde.
Os horários das refeições também são comuns, independentemente da idade ou situação profissional.
Só o pequeno-almoço é que é mais variável: os mais madrugadores são os trabalhadores e as pessoas com filhos mais novos.
A maioria em casa, sobretudo, o jantar e pequeno almoço.
Cerca de um terço almoça fora durante a semana, em geral no trabalho ou em restaurantes, mas isto depende do rendimento, da situação laboral e da idade.
Em termos gerais, trabalhadores e estudantes fazem mais refeições fora de casa, por oposição a reformados, mulheres e quem tem rendimentos mais baixos .
São sobretudo as mulheres. A igualdade de género está longe de chegar à cozinha.
Mais de metade dos homens tem o pequeno-almoço preparado pelas mulheres, mais de 8 em cada 10 não participam na preparação do almoço e ao jantar só 19% dos homens colaboram.
A participação masculina é maior em famílias com filhos pequenos ou adolescentes
A refeição ideal apontada pelos inquiridos inclui sopa e um prato principal de carne ou peixe acompanhado por batata, arroz, legumes ou salada. A maioria acredita que segue uma dieta saudável... embora 22%, sobretudo mulheres e idosos, apontem os preços como entrave a escolhas melhores.
A grande maioria nas cadeias de hipermercados e supermercados, sendo que esta preferência é mais acentuada entre os agregados com rendimentos mais baixos e entre os consumidores mais jovens: 13% produz alimentos para autoconsumo, como legumes, hortaliças, frutas e ovos.
São sobretudo pessoas com níveis de escolaridade até ao 1º ciclo e residentes em localidades mais pequenas.
Quanto aos critérios mais valorizados na escolha de produtos alimentares são a frescura e a relação qualidade/preço.
O preço é relevante em particular para pessoas com níveis de rendimento e escolaridade mais baixos.