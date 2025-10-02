Como é que os portugueses escolhem o que comem? E quem é que cozinha?

Um estudo do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa mostra a maioria dos portugueses faz as suas compras em hipermercados e supermercados, toma o pequeno-amoço e janta em casa e que as mulheres continuam a dominar na cozinha.

A investigação, conhecida esta semana e que será apresentada no dia 16 de outubro, recolheu testemunhos de uma amostra representativa da população portuguesa, com idade igual ou superior a 18 anos e os resultados mostram que o custo de vida está a mudar as nossas escolhas.

De que forma é que os portugueses escolhem o que comem?

Desde logo nas estratégias de poupança que passam pela preferência por marcas brancas, a procura dos melhores preços em diferentes estabelecimentos comerciais e o corte de outras despesas para suportar os custos da alimentação.

As visitas ao restaurante e a casa de amigos são menos frequentes e, em vez disso, voltaram as refeições preparadas em casa, com porções mais pequenas e a substituição de ingredientes por alternativas mais económicas e há, ainda, um aproveitamento mais criterioso das sobras.

E esta crise dos preços afeta toda a gente por igual?

Não, o impacto da inflação varia conforme a estrutura dos agregados domésticos, a classe social e os recursos económicos e culturais

Como é que os portugueses organizam as suas refeições?

A estrutura alimentar é organizada em três refeições principais e a maioria faz um lanche a meio da tarde.

Os horários das refeições também são comuns, independentemente da idade ou situação profissional.

Só o pequeno-almoço é que é mais variável: os mais madrugadores são os trabalhadores e as pessoas com filhos mais novos.

E onde é que as pessoas tomam as suas refeições?

A maioria em casa, sobretudo, o jantar e pequeno almoço.

Cerca de um terço almoça fora durante a semana, em geral no trabalho ou em restaurantes, mas isto depende do rendimento, da situação laboral e da idade.

Em termos gerais, trabalhadores e estudantes fazem mais refeições fora de casa, por oposição a reformados, mulheres e quem tem rendimentos mais baixos .

E em casa quem é que cozinha?

São sobretudo as mulheres. A igualdade de género está longe de chegar à cozinha.

Mais de metade dos homens tem o pequeno-almoço preparado pelas mulheres, mais de 8 em cada 10 não participam na preparação do almoço e ao jantar só 19% dos homens colaboram.

A participação masculina é maior em famílias com filhos pequenos ou adolescentes

E como é a alimentação propriamente dita?

A refeição ideal apontada pelos inquiridos inclui sopa e um prato principal de carne ou peixe acompanhado por batata, arroz, legumes ou salada. A maioria acredita que segue uma dieta saudável... embora 22%, sobretudo mulheres e idosos, apontem os preços como entrave a escolhas melhores.

E na hora das compras onde é que os portugueses se abastecem?

A grande maioria nas cadeias de hipermercados e supermercados, sendo que esta preferência é mais acentuada entre os agregados com rendimentos mais baixos e entre os consumidores mais jovens: 13% produz alimentos para autoconsumo, como legumes, hortaliças, frutas e ovos.

São sobretudo pessoas com níveis de escolaridade até ao 1º ciclo e residentes em localidades mais pequenas.

Quanto aos critérios mais valorizados na escolha de produtos alimentares são a frescura e a relação qualidade/preço.

O preço é relevante em particular para pessoas com níveis de rendimento e escolaridade mais baixos.