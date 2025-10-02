Elementos da flotilha humanitária detidos pelas forças de Israel. O que vai acontecer?

02 out, 2025 • Sérgio Costa
Os detidos terão sido levados para um navio israelita e depois transportados até ao porto de Ashdod em Israel, onde ficam a aguardar a deportação. O plano israelita descrito pela imprensa local admitia que algumas embarcações usadas pela flotilha poderiam ser afundadas deliberadamente depois das detenções. Não há indicação de que isso tenha acontecido
Em circunstâncias normais poderiam ficar detidos o mais tardar até sexta-feira, mas como Israel celebra o Yom Kippur, o principal feriado judaico onde praticamente tudo para, há uma possibilidade de ficarem detidos até domingo, altura em que poderão ter ordem para abandonarem o país.
A única sanção conhecida para este tipo de casos, para além da deportação, é a proibição de entrar no território israelita nos próximos 100 anos. É por exemplo algo que está determinado para o denominado ativista brasileiro Thiago Ávila que já foi sujeito a essa proibição. Desconhece-se por agora se os portugueses detidos vão ficar sujeitos a esta proibição
Esse é um dos pontos da polémica. A verdade é que aquele é um território que está sob controlo de Israel apesar de esse controlo não ser reconhecido pelas Nações Unidas. Certo é que também não existe ainda um Estado palestiniano pelo que não é reconhecido um efetivo controlo palestiniano da região. Esta é uma das razões pelas quais o governo português apelou a que a frota permanecesse em águas internacionais.
Através de uma plataforma de distribuição que é gerida por Israel e pelos EUA. Seria a única possibilidade.
Este era um desfecho previsível, pois seria sempre muito difícil a flotilha chegar mesmo à Faixa de Gaza.
Essa foi uma acusação do governo de Israel. O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita afirmou que os documentos encontrados em Gaza provam o envolvimento direto do Hamas na missão humanitária.
Um dos documentos em causa é uma carta de 2021, assinada pelo então líder máximo do Hamas, Ismail Haniyeh. O documento revela uma estreita ligação entre o Hamas e a organização Conferência Popular para os Palestinianos no Estrangeiro envolvida nesta operação.
O porta voz da Flotilha já veio negar essa ligação ao Hamas.
O governo garante acompanhamento total. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, assegura estar em contacto com as autoridades israelitas e diz ter a garantia de que não haverá violência e que os direitos serão respeitados.
Mensagem divulgada em vídeo feito antes da embarca(...)