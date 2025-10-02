Elementos da flotilha humanitária detidos pelas forças de Israel. O que vai acontecer?

Em circunstâncias normais poderiam ficar detidos o mais tardar até sexta-feira, mas como Israel celebra o Yom Kippur, o principal feriado judaico onde praticamente tudo para, há uma possibilidade de ficarem detidos até domingo, altura em que poderão ter ordem para abandonarem o país.

Os detidos terão sido levados para um navio israelita e depois transportados até ao porto de Ashdod em Israel, onde ficam a aguardar a deportação. O plano israelita descrito pela imprensa local admitia que algumas embarcações usadas pela flotilha poderiam ser afundadas deliberadamente depois das detenções. Não há indicação de que isso tenha acontecido

E é apenas isso que vai acontecer ou serão punidos de outra forma?

A única sanção conhecida para este tipo de casos, para além da deportação, é a proibição de entrar no território israelita nos próximos 100 anos. É por exemplo algo que está determinado para o denominado ativista brasileiro Thiago Ávila que já foi sujeito a essa proibição. Desconhece-se por agora se os portugueses detidos vão ficar sujeitos a esta proibição

Mas Israel tem legitimidade para fazer essas detenções? Eles foram detidos em águas israelitas ou palestinianas?

Esse é um dos pontos da polémica. A verdade é que aquele é um território que está sob controlo de Israel apesar de esse controlo não ser reconhecido pelas Nações Unidas. Certo é que também não existe ainda um Estado palestiniano pelo que não é reconhecido um efetivo controlo palestiniano da região. Esta é uma das razões pelas quais o governo português apelou a que a frota permanecesse em águas internacionais.

Mas aí como é que a ajuda humanitária chegaria a Gaza?

Através de uma plataforma de distribuição que é gerida por Israel e pelos EUA. Seria a única possibilidade.

Este era um desfecho previsível, pois seria sempre muito difícil a flotilha chegar mesmo à Faixa de Gaza.

É verdade que a flotilha foi financiada pelo Hamas, que é considerado um grupo radical?

Essa foi uma acusação do governo de Israel. O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita afirmou que os documentos encontrados em Gaza provam o envolvimento direto do Hamas na missão humanitária.

Um dos documentos em causa é uma carta de 2021, assinada pelo então líder máximo do Hamas, Ismail Haniyeh. O documento revela uma estreita ligação entre o Hamas e a organização Conferência Popular para os Palestinianos no Estrangeiro envolvida nesta operação.

O porta voz da Flotilha já veio negar essa ligação ao Hamas.

De que forma o governo português está a acompanhar a situação?

O governo garante acompanhamento total. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, assegura estar em contacto com as autoridades israelitas e diz ter a garantia de que não haverá violência e que os direitos serão respeitados.