Quem falhou no caso dos caças americanos na Base das Lajes?

03 out, 2025 • Anabela Góis
A passagem de três aviões vendidos pelos Estados Unidos a Israel pela Base das Lajes, nos Açores, sem o conhecimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros causou polémica nos últimos dias e levou à chamada dos responsáveis do Governo ao Parlamento, após pedido dos partidos de esquerda. O primeiro-ministro desvaloriza a questão e considera que o mesmo foi apenas um "erro processual".
O caso foi divulgado na passada segunda-feira pelo El País, que noticiou a escala na Base das Lajes de um conjunto de seis caças furtivos, provenientes de Washington a caminho de Israel.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros começou por desmentir, mas depois - confrontado pelo Expresso que tinha vídeos de três desses aviões na base açoriana - acabou por confirmar a informação, adiantando, no entanto, que não tinha sido informado da situação e que iria, de resto, abrir um processo para apurar responsabilidade pela falha de comunicação.
Inicialmente parecia que sim, porque numa primeira nota o gabinete de Paulo Rangel disse que a comunicação sobre os voos - que não lhe foi transmitida - tinha tido parecer favorável da Autoridade Aeronáutica, que depende do Ministério da Defesa.
Mas mais tarde - já com a polémica instalada -, o ministro esclareceu que a responsabilidade pela falha de informação foi afinal da exclusiva responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros, chamando-lhe “uma falha interna de comunicação”.
De acordo com Paulo Rangel, aí não houve falhas. Há uma autorização para os voos dos Estados Unidos, através da Base das Lajes, que é regulada através de um acordo entre os dois países.
Na prática, os norte-americanos "fazem uma comunicação e, num prazo que é até muito curto, se não houver resposta, é considerado que a autorização está dada".
Quando se trata de vendas a Israel, a ordem é para que o Ministro dos Negócios Estrangeiros seja informado, o que não aconteceu neste caso.
Paulo Rangel assume que só soube o que se passou depois das perguntas dos jornalistas.
O ministro não diz o que faria. Paulo Rangel limitou-se a dizer que, se fosse material português seria travado.
Sendo estrangeiro, queria que fosse sinalizado, mas como não foi, diz que não pode avaliar "à posteriori" qual teria sido a decisão, ou seja, se Portugal se oporia ou não à escala dos F-35 nas Lajes.
Os partidos PS, PCP e Bloco de Esquerda querem ouvir os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa no Parlamento, mas os bloquistas vão mais longe e pedem a demissão de Nuno Melo.
Argumentam que o ministro autorizou a passagem de aeronaves e material de guerra à revelia do ministro dos Negócios Estrangeiros, mostrando lealdade aos interesses de Israel e não ao Governo português.
O primeiro-ministro desvaloriza a situação, que reduz a um lamentável erro processual no Ministério dos Negócios Estrangeiros e diz que não é caso para demissões de ministros.
Luis Montenegro considera que foi uma decisão normal e não percebe as reações radicalizadas da oposição que atribui ao período de campanha eleitoral.