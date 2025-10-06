Menu
Porque é que se deve ter cuidado para as crianças não ficarem engripadas neste inverno?

Explicador Renascença

Cuidado com a gripe: quem são os maiores "clientes" das urgências?

06 out, 2025 • Anabela Góis


"Não deixe a gripe estragar a festa" é uma campanha de organizações de saúde para alertar que cerca de 70% das idas à urgência por gripe, em dezembro de 2024, envolveram crianças e adolescentes.

Ao contrário do que se imagina, 70% das idas às urgências por gripe são entradas dos mais novos. O objetivo desta campanha é sensibilizar pais, educadores e cuidadores para o impacto da gripe nas crianças e nos adolescentes.

O Explicador Renascença explica.

Os mais novos podem desenvolver problemas respiratórios com uma gripe?

Apesar de, na maioria dos casos, a evolução da gripe ser favorável, as crianças correm risco de desenvolver complicações bacterianas como otite, sinusite e pneumonia, que contribuem para um aumento da utilização de antibióticos.

Para além disso, 88% dos internamentos por este vírus ocorrem em menores saudáveis de cinco anos.

A campanha promove, por isso, comportamentos preventivos, como higiene das mãos, etiqueta respiratória e ventilação dos espaços fechados.

Qual é o impacto financeiro de criança em casa com este vírus?

A gripe pediátrica é um desafio social e económico, já que as crianças têm cinco vezes mais probabilidade de contrair gripe fora do agregado familiar e o dobro da probabilidade de a transmitir dentro de casa.

Estima-se que se podem perder 195 dias de trabalho por cada 100 crianças com menos de três anos, porque os responsáveis precisam de as acompanhar ou até, como portadores do vírus, propagam e adoecem a família.

E não se pode vacinar para evitar uma gripe nos mais pequenos?

A vacinação pediátrica gratuita para a gripe está disponível para bebés dos seis aos 23 meses, o que corresponde à faixa etária com taxas de hospitalização e cuidados intensivos mais alta.

Vacinar crianças dos dois aos quatro anos é recomendado para prevenção de doença grave, mas não é uma medida preventiva incluída no Sistema Nacional de Saúde (SNS).

Onde se pode consultar mais informações para não propagar o vírus este inverno?

"Não deixe a gripe estragar a festa" adota um formato online no site com informações práticas, testes interativos e conselhos validados por especialistas. A mascote da campanha, Viroco, é descrito como "aborrecido, dá sintomas aborrecidos e faz-nos sentir mal", informando de forma lúdica e educativa.

A campanha resulta da colaboração entre a Associação Nacional das Farmácias, a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, a Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade, as Farmácias Portuguesas, a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica e a AstraZeneca.

