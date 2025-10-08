Porque é que o ouro está a atingir máximos históricos?

O que é que justifica esta nova subida?

O ouro atingiu esta quarta-feira um novo máximo histórico: 4.001 dólares e 11 cêntimos por onça. O valor foi registado às três da manhã, no início das negociações nos mercados asiáticos. A valorização está associada a fatores conjunturais, como a paralisação parcial do Governo federal dos Estados Unidos e a instabilidade política em França, onde o Presidente Emmanuel Macron deu ao primeiro-ministro interino um prazo para negociar uma plataforma de ação.

Portanto podemos dizer que as más notícias são um incentivo para a compra de ouro?

Sim, de forma simplificada. Em períodos de incerteza, instabilidade económica, crise ou conflitos, os investidores procuram ativos considerados seguros, como o ouro, aumentando a sua procura e, por consequência, o seu preço. Para além disso, quando o dólar norte-americano enfraquece, o ouro tende a valorizar, por se tornar mais acessível a investidores que usam outras moedas. Também os bancos centrais de vários países têm vindo a reforçar as suas reservas de ouro, tornando-se compradores relevantes. Outro fator é a taxa de juro real: quando está baixa, o ouro torna-se mais atrativo do que outros ativos que pagam juros.

Ou seja, motivos não faltam para esta escalada. Desde o início do ano qual é que foi a valorização do ouro?

Desde o início de 2025, o ouro já valorizou 49%. Esta subida é impulsionada por vários fatores combinados: compras significativas por parte de bancos centrais, enfraquecimento do dólar e o atual contexto geopolítico.

E Portugal é conhecido pelas suas reservas de ouro. Portanto para nós são boas notícias?

Sim. A valorização do ouro tem impacto direto no valor das reservas portuguesas. Segundo o Relatório de Implementação da Política Monetária de 2024, no final do ano passado o ouro do Banco de Portugal valia 31 mil milhões de euros. Com os preços atuais, essa avaliação subiu para 46,3 mil milhões de euros, um aumento de 49%.

São muitos milhões... de quantos quilos é que estamos a falar?

As reservas portuguesas totalizam 382,7 toneladas de ouro. Portugal ocupa atualmente o 11.º lugar no ranking mundial de reservas de ouro, de acordo com o Conselho Mundial do Ouro.