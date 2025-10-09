Do IRS às pensões. O que muda com o OE2026?

Menu
Do IRS às pensões. O que muda com o OE 2026?
09 out, 2025 • Diogo Camilo


No Explicador desta quinta-feira falamos da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, que inclui medidas para os jovens, os mais idosos, incentivos na habitação, alívios fiscais para empresas e mexidas nas tabelas de IRS.

