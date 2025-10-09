Pode haver novo apagão? Se sim, o que devemos fazer?

Foi esse o motivo do corte geral que afetou a Península Ibérica em finais de abril.

O que é que isto significa? Pode haver um novo apagão?

Há um risco real - mas não inevitável. Este alerta da rede elétrica espanhola diz que poderão estar reunidas as mesmas condições que levaram ao apagão de abril.

Nas últimas duas semanas, o sistema elétrico espanhol registou variações bruscas de tensão que, embora estejam dentro dos limites tecnicamente aceitáveis, podem criar um padrão de instabilidade no sistema. E, com isso, desencadear uma crise semelhante à de 28 de abril.

A boa notícia é que o alerta foi emitido com antecedência, o que dá tempo para tomar as medidas preventivas.

A má notícia é que o sistema elétrico continua vulnerável.

Porquê?

É uma consequência da evolução do sistema elétrico nos últimos anos. A Península Ibérica tem apostado muito nas energias renováveis, especialmente a solar e a eólica, o que reduz a dependência de combustíveis fósseis. Isso é uma boa notícia. Mas, esta transição implica desafios técnicos significativos.

As fontes renováveis são mais intermitentes, menos previsíveis, o que pode trazer dificuldades na gestão da rede de abastecimento.

Foi o que aconteceu em abril: o colapso teve origem numa central fotovoltaica em Badajoz, que não reagiu a uma variação de tensão. Depois, deu-se um efeito de contágio em toda a rede ibérica. O que motivou o corte geral.

Como é que se evita no futuro?

Entramos no capítulo das recomendações. No caso espanhol, a rede elétrica sugere vários procedimentos para mitigar o desequilíbrio energético em tempo real. Também um controlo mais apertado das exportações de energia, nomeadamente para Andorra e Marrocos.

Estas medidas ainda estão em consulta pública até 15 de outubro e, se forem aprovadas, entram em vigor por um período inicial de 30 dias, prorrogável por períodos adicionais.

O objetivo é reforçar a resiliência do sistema e garantir que, mesmo em condições adversas, o fornecimento de energia possa ser mantido em segurança.

Se houver um novo apagão, o que devemos fazer?

É essencial manter a calma. Depois, conselhos muito práticos: ter lanternas carregadas e pilhas de reserva em locais acessíveis; preservar a bateria dos dispositivos móveis; reduzir o brilho do ecrã e fechar aplicações desnecessárias; evitar chamadas longas e usar mensagens de texto ou aplicações de comunicação com menos consumo de bateria.

Outra recomendação: levantar dinheiro, ter comida enlatada disponível, água potável e medicação para três dias.

E ter um rádio portátil com pilhas para seguir as indicações das autoridades.

Por último - e muito importante - informar-se só através das fontes oficiais como a Proteção Civil ou Rede Elétrica Nacional e evitar rumores ou informações não verificadas.

E depois do apagão?

Verificar se há danos em equipamentos elétricos antes de os ligar - sobretudo aparelhos de grande consumo, como máquinas de lavar ou aquecedores.

Se notar cheiro a queimado ou falhas elétricas, desligar o quadro geral e contactar um eletricista.