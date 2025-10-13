Autárquicas 2025. Quem foram os grandes vencedores?

As Autárquicas realizaram-se este domingo e trouxeram muitas mudanças nas várias câmaras do país.

O Explicador Renascença esclarece.

Quem foi o grande vencedor?

O PSD. Os social-democratas conquistaram 136 câmaras sozinhos ou em coligação. O partido conseguiu as cinco maiores do país - Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Sintra e Cascais.

Também obtém o maior número de freguesias. Quase metade das que existem no país. Das mais de três mil juntas de freguesia, o PSD fica com 1.447.

Quer isto dizer que o partido de centro-direita tira ao PS a liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias.

Estes resultados significam uma derrota do PS?

O PS perdeu, mas na última noite vimos um ar de alguma satisfação de José Luís Carneiro. É um facto que os socialistas perderam 22 câmaras em comparação com as autárquicas de 2021.

Mas apesar disso, conseguiram cinco capitais de distrito - Coimbra, Faro, Viseu, Évora e Bragança. Recupera Bragança ao fim de 3 décadas e pela primeira vez ganha Viseu.

Por outro lado, pela primeira vez o PSD conquista Beja.

Quem é a terceira maior força política?

Em presidentes de câmara são os Independentes : sem uma ligação entre si, a verdade é que conseguem a presidência de 20 câmaras municipais.

O Chega não teve a mesma força?

Não. O partido de André Ventura que é atualmente a segunda força política do país não se posiciona da mesma forma no poder local.

O Chega ganha pela primeira vez três câmaras, mas ainda assim fica atrás de partidos como a CDU.

A coligação CDU (PCP/Verdes) venceu 12 câmaras nas autárquicas deste domingo, mas perdeu sete em comparação com as eleições de 2021.

Já o CDS aumenta de seis para sete presidentes de câmara.

Estas eleições tiveram muita adesão?

Não votavam tantos eleitores desde 2005. Este domingo, mais 500 mil pessoas votaram em comparação há quatro anos. Seis em cada dez inscritos exerceram o seu direito.