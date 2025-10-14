Como funciona a formação de tiro dos polícias?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Que formação de tiro têm os policias? O curso de formação de agentes tem a duração de nove meses, já a formação de Oficiais dura cinco anos. É no fundo um mestrado em ciências policiais e por fim a formação de Chefes dura 18 meses. Os formandos têm várias disciplinas teóricas, entre elas, de legislação policial, segurança rodoviária, tática das forças de segurança, investigação criminal, entre outras. Têm também várias formações práticas de treino físico e defesa, prática de tiro e abordagem de viaturas. A formação é feita na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas, instituição que está dependente da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. E esta é a única altura em que recebem formação de tiro? Não. Uma vez em funções, os polícias são obrigados a renovar a certificado da arma e a fazer de novo formação. De dois em dois anos fazem certificação e uma vez por ano formação, onde renovam a prática do tiro. Um dia em que de manhã fazem renovação da teoria e à tarde da prática. Formação que é por norma feita nos comandos da PSP.

E quantos são os polícias que têm porte de arma? Nesta altura há perto de 21 mil polícias e praticamente todos têm porte de arma e trazem consigo essa arma. Há, no entanto, exceções: se chumbarem na formação é-lhes retirada a arma. Se forem diagnosticados problemas do foro psicológico ficam também sem arma. Mas uma vez entregue, a arma é sempre do agente. Quando lhe é retirada é colocada num cofre sendo restituída a mesma arma quando o polícia voltar a reunir as condições necessárias para a poder usar. A arma deve ser o último recurso e quando é usada deve sê-lo num equilíbrio entre a proporcionalidade e adequação e é isso que se transmite na formação e faz parte dos códigos policiais. Exige-se “atitude, postura, posição corporal e controlo da respiração”: é esta a receita para um bom tiro, que deve ser privilegiar as pernas.