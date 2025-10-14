Como funciona a formação de tiro dos polícias?

14 out, 2025 • Liliana Monteiro
O curso de formação de agentes tem a duração de nove meses, já a formação de Oficiais dura cinco anos. É no fundo um mestrado em ciências policiais e por fim a formação de Chefes dura 18 meses.
Os formandos têm várias disciplinas teóricas, entre elas, de legislação policial, segurança rodoviária, tática das forças de segurança, investigação criminal, entre outras.
Têm também várias formações práticas de treino físico e defesa, prática de tiro e abordagem de viaturas.
A formação é feita na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas, instituição que está dependente da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública.
Não. Uma vez em funções, os polícias são obrigados a renovar a certificado da arma e a fazer de novo formação.
De dois em dois anos fazem certificação e uma vez por ano formação, onde renovam a prática do tiro. Um dia em que de manhã fazem renovação da teoria e à tarde da prática. Formação que é por norma feita nos comandos da PSP.
Associação Sindical de Profissionais de Polícia
Nesta altura há perto de 21 mil polícias e praticamente todos têm porte de arma e trazem consigo essa arma. Há, no entanto, exceções: se chumbarem na formação é-lhes retirada a arma. Se forem diagnosticados problemas do foro psicológico ficam também sem arma.
Mas uma vez entregue, a arma é sempre do agente. Quando lhe é retirada é colocada num cofre sendo restituída a mesma arma quando o polícia voltar a reunir as condições necessárias para a poder usar.
A arma deve ser o último recurso e quando é usada deve sê-lo num equilíbrio entre a proporcionalidade e adequação e é isso que se transmite na formação e faz parte dos códigos policiais.
Exige-se “atitude, postura, posição corporal e controlo da respiração”: é esta a receita para um bom tiro, que deve ser privilegiar as pernas.
Aprendem a privilegiar os membros inferiores
Há incidentes, admite a Direção Nacional de PSP.
Nos últimos cinco anos, foram 43 processos disciplinares por ocorrências com arma de fogo, 19 foram arquivados, nove cobertos por amnistia, oito a aguardar decisão da justiça, três com pena, duas de suspensão e uma multa.
Houve ainda 18 processos disciplinares por disparos fortuitos, um terminou com repreensão, outro com suspensão do agente e três com multa.
Para entrar para a Escola Prática de Polícia é necessário cumprir mais de uma dezena de critérios. Por exemplo: o candidato tem de ter nacionalidade portuguesa, ter pelo menos 18 anos e não mais de 30; 1’60m ou 1,65 m de altura tanto para candidatos masculinos como femininos; ter o 12º ano, entre outras questões relacionadas com ética e comportamento, robustez física e serviço militar.
O agente que começa a ser amanhã julgado por homicídio no tribunal de Sintra tinha 22 anos e saído há cerca de dois anos desta escola de formação, único local onde terá tido formação de tiro sem outra renovação.