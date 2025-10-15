Menu
Renascença Renascença
Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Lei da nacionalidade adiada desta vez pelo PS. Porquê?

Explicador Renascença

Lei da nacionalidade adiada desta vez pelo PS. Porquê?

15 out, 2025 • Isabel Pacheco


A proposta de perda de nacionalidade para quem cometeu grimes graves e a retroatividade da lei, que se pretendia ativa desde 19 de junho, são os pontos mais polémicos das alterações sugeridas à lei da nacionalidade.

O Governo quer avançar com a lei da nacionalidade e fechar o diploma ainda este mês, mas as votações previstas para a manhã desta quarta-feira só vão acontecer na próxima semana a pedido do Partido Socialista (PS), na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

O partido quer mais tempo para refletir sobre o novo diploma para também participar nas mudanças à lei. Mas qual é a motivação da alteração desta lei?

O Explicador Renascença esclarece.

De onde vem a polémica sobre a lei da nacionalidade?

A proposta de perda de nacionalidade para quem cometeu grimes graves e a retroatividade da lei, que se pretendia ativa desde 19 de junho, são os pontos mais polémicos das alterações sugeridas à lei da nacionalidade.

Depois do Tribunal Constitucional ter apontado inconstitucionalidades em cinco das normas do decreto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou a proposta.

O PSD e o CDS apresentaram esta terça-feira alterações à proposta inicial de forma que o diploma não suscite dúvidas constitucionais.

Que propostas de alteração estão em cima da mesa?

O diploma foi dividido, por um lado, ao separar a perda de nacionalidade para quem cometa crimes considerados graves à parte da lei da nacionalidade.

Por outro lado, os partidos do governo deixaram cair o artigo que previa a retroatividade da lei, dado o debate em torno da decisão e as críticas dos constitucionalistas.

Há mais alguma sugestão?

Sim, existem pelo menos mais duas para a nova proposta do Governo.

Em primeiro lugar, definir, de forma igual, sete anos de residência legal em Portugal como o regime de contagem de tempo de residência para o acesso à nacionalidade tanto de cidadãos europeus como de Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

A outra medida consta aos pedidos de reunião familiar e o mesmo tratamento e direitos entre casais em "união de facto" e pessoas casados, tendo em conta "o superior interessa da criança".

E quais são as reações?

O PS elogiou o recuo na retroatividade, mas considera que há outros aspetos da proposta do Governo que podem ser melhorados. No mesmo sentido, a Iniciativa Liberal aplaudiu os passos atrás na retroatividade e diz-se "confortável" com as alterações.

Em oposição, o Chega insiste que um cidadão estrangeiro que cometa "crimes graves" em Portugal deve ser expulso do país e deve perder a nacionalidade. Caso a medida avance pelo Tribunal Constitucional, André Ventura considera que se "está a prestar um mau serviço ao país".

O Bloco de Esquerda também descreve a lei da nacionalidade como uma "lei cruel" e acusa o Governo de estar a tentar "impor uma normal desigual" ao apresentar duas propostas autónomas.

Já o Presidente da República disse na passada terça-feira que só tem acompanhado o que é publicado na agenda mediática e só se pronunciará quando a nova versão chegar a Belém. No entanto, Marcelo reconhece "pontos sensíveis" no diploma.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Porque é que o Governo quer acabar com o visto prévio do Tribunal de Contas?
15 out, 2025

Porque é que o Governo quer acabar com o visto prévio do Tribunal de Contas?

Autárquicas tiveram eleições decididas por um voto? Como se resolvem os empates?
14 out, 2025

Autárquicas tiveram eleições decididas por um voto? Como se resolvem os empates?

Como funciona a formação de tiro dos polícias?
14 out, 2025

Como funciona a formação de tiro dos polícias?

Tribunal chumba ajuste direto de helicópteros no INEM. Porquê?
13 out, 2025

Tribunal chumba ajuste direto de helicópteros no INEM. Porquê?

Autárquicas 2025. Quem foram os grandes vencedores?
13 out, 2025

Autárquicas 2025. Quem foram os grandes vencedores?

Porque é que o Comité Nobel escolheu Maria Corina Machado?
10 out, 2025

Porque é que o Comité Nobel escolheu Maria Corina Machado?

OE 2026. O que vai mudar nos apoios sociais?
10 out, 2025

OE 2026. O que vai mudar nos apoios sociais?

Do IRS às pensões. O que muda com o OE2026?
09 out, 2025

Do IRS às pensões. O que muda com o OE2026?

Pode haver novo apagão? Se sim, o que devemos fazer?
09 out, 2025

Pode haver novo apagão? Se sim, o que devemos fazer?

Porque é que o ouro está a atingir máximos históricos?
08 out, 2025

Porque é que o ouro está a atingir máximos históricos?

Ativistas da flotilha têm de pagar as suas viagens de repatriamento?
08 out, 2025

Ativistas da flotilha têm de pagar as suas viagens de repatriamento?

Dois anos após o ataque do Hamas, o que está a ser feito para libertar os reféns?
07 out, 2025

Dois anos após o ataque do Hamas, o que está a ser feito para libertar os reféns?

Rui Costa pode ser arguido. Que negócio do Benfica está em causa?
07 out, 2025

Rui Costa pode ser arguido. Que negócio do Benfica está em causa?

Cuidado com a gripe: quem são os maiores "clientes" das urgências?
06 out, 2025

Cuidado com a gripe: quem são os maiores "clientes" das urgências?

Porque é que tantas grávidas foram dispensadas do trabalho em 2024?
06 out, 2025

Porque é que tantas grávidas foram dispensadas do trabalho em 2024?

Quem falhou no caso dos caças americanos na Base das Lajes?
03 out, 2025

Quem falhou no caso dos caças americanos na Base das Lajes?

Sentimo-nos esgotados. Que fatores mais comprometem a saúde mental dos portugueses?
03 out, 2025

Sentimo-nos esgotados. Que fatores mais comprometem a saúde mental dos portugueses?

Como é que os portugueses escolhem o que comem? E quem é que cozinha?
02 out, 2025

Como é que os portugueses escolhem o que comem? E quem é que cozinha?

Elementos da flotilha humanitária detidos pelas forças de Israel. O que vai acontecer?
02 out, 2025

Elementos da flotilha humanitária detidos pelas forças de Israel. O que vai acontecer?

O que muda na vida dos imigrantes com a nova Lei dos Estrangeiros
01 out, 2025

O que muda na vida dos imigrantes com a nova Lei dos Estrangeiros

Prestação da casa deverá subir em outubro. Quem vai sentir o aumento?
01 out, 2025

Prestação da casa deverá subir em outubro. Quem vai sentir o aumento?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.