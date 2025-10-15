Menu
Porque é que o Governo quer acabar com o visto prévio do Tribunal de Contas?
Ouça o Explicador Renascença

Explicador Renascença

Porque é que o Governo quer acabar com o visto prévio do Tribunal de Contas?

15 out, 2025 • André Rodrigues


Esta fiscalização verifica se estes contratos públicos estão de acordo com a lei e se os encargos financeiros têm cobertura orçamental.

O Governo quer alterar a lei que impõe o visto prévio do Tribunal de Contas.

Em causa estão concursos públicos e licenciamentos.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é o visto prévio do Tribunal de Contas?

Como o próprio nome diz, é o instrumento que controla a legalidade e a conformidade orçamental dos atos de gestão das entidades públicas, ainda antes de estes serem executados.

Esta fiscalização verifica se estes contratos públicos estão de acordo com a lei e se os encargos financeiros têm cobertura orçamental.

É uma forma de garantir a boa gestão financeira e a regularidade da despesa pública.

Quando o visto prévio é recusado, o ato de gestão pode produzir efeito, torna-se juridicamente ineficaz.

O que é que isso significa?

Significa que o contrato público que não tenha visto prévio não pode gerar obrigações para o Estado ou para a entidade pública que o celebra - que pode, por exemplo, ser um município - sob pena do contrato ser considerado nulo.

Se, ainda assim, o ato de gestão for executado, os responsáveis podem ser chamados a responder financeiramente pelos danos causados ao erário público.

Ou seja, podem ser os próprios a ter de repor do seu bolso o prejuízo.

Porque é que o Governo quer acabar com o visto prévio?

Porque considera que o visto prévio é um obstáculo às decisões. O ministro Adjunto e da Reforma do Estado defende que um tribunal deve servir para verificar a legalidade dos atos praticados. E não para os fiscalizar antes de se efetivarem.

É importante sublinhar que este fim do visto prévio do Tribunal de Contas, para já, é uma proposta do Executivo.

O ministro Gonçalo Matias lembra que, mesmo os países que têm Tribunal de Contas, não têm um modelo de visto prévio como o que vigora em Portugal.

O ministro entende que um tribunal não serve para se substituir aos decisores políticos.

Como é que ficaria a fiscalização?

Quando o visto prévio é dispensado, o Tribunal de Contas pode realizar auditorias durante, ou depois da execução dos atos e dos contratos públicos.

Se forem encontradas irregularidades, podem ser instaurados processos de responsabilidade financeira.

Outra possibilidade de fiscalização: a Assembleia da República, uma vez que uma das funções dos deputados é, precisamente, fiscalizar a atuação do Governo, incluindo a gestão financeira e dos contratos públicos.

