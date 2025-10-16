Menu
Renascença Renascença
Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Lei da imigração. Quem são os estrangeiros que vivem em Portugal?

Explicador Renascença

Lei da imigração. Quem são os estrangeiros que vivem em Portugal?

16 out, 2025 • Anabela Góis


O número de estrangeiros a residir em Portugal praticamente quadruplicou desde 2017 de nem meio milhão para 1.543.697 registados. Porém, 71% dos imigrantes têm título de residência, segundo a AIMA.

O Presidente da República promulgou esta quinta-feira a nova lei dos estrangeiros após as alterações propostas no Parlamento.

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) divulgou também o relatório "Migrações e Asilo" com dados oficiais dos estrangeiros que vivem em Portugal. Mas quantos são, por exemplo, os residentes legais e quantos têm ordem de expulsão?

O Explicador Renascença esclarece.

Como tem evoluído a comunidade de imigrantes em Portugal?

Nos últimos sete anos, o número de estrangeiros a residir em Portugal particamente quadruplicou. No final do ano passado eram 1.543.697 os estrangeiros registados em território nacional quando em 2017 não chegavam a meio milhão, mais especificamente, correspondiam a 421.802 pessoas.

Porém, nem todas as pessoas têm título de residência. Segundo a AIMA, 71% dos imigrantes têm esse título. Dentro deste número, contabilizam-se, contudo, outros processos.

São quase 87 mil as pessoas com atendimentos já efetuados pela Estrutura de Missão para a Recuperação de Processos Pendentes que estavam a aguardar a obtenção de título de residência, cerca de 61 mil beneficiários de proteção temporária, 7.517 com autorização de residência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) caducada e 125 admitidos em território nacional ao abrigo de vistos de longa duração que manifestaram intenção de permanecer mais tempo em território nacional.

Quantos receberam ordem de expulsão?

No primeiro semestre deste ano, 9.268 estrangeiros foram notificados para abandonar voluntariamente Portugal enquanto no ano passado tinham sido apenas 446.

Quanto aos processos de afastamento coercivo, foram instaurados 195 processos até ao final de 2024, visando maioritariamente cidadãos oriundos do Brasil (31), Argélia (20), Marrocos (19) e Índia (14).

A AIMA partilhou ainda 352 pedidos de apoio para retorno voluntário, tendo sido efetivamente apoiados 161 cidadãos estrangeiros, 149 dos quais de nacionalidade brasileira.

Quem são e de onde vêm os imigrantes do nosso país?

A nacionalidade brasileira lidera com 31,4% do total de estrangeiros a residir em Portugal. Em segundo lugar está a nacionalidade indiana com uma representatividade de 7,4%, seguida da angolana (6,9%) e ucraniana (5,9%).

Em termos de grupos regionais, os maiores crescimentos ocorreram entre os cidadãos de países da Comunidade de Países Língua Portuguesa, subcontinente indiano e Europa.

A população imigrante é constituída, sobretudo, por adultos em idade ativa e mais de metade são homens (56,1%). A esmagadora maioria (77%) está na faixa etária dos 18 aos 44 anos.

Em termos geográficos, a maioria vive no litoral do país, principalmente nos distritos de Lisboa, Faro, Setúbal e Porto onde se concentram 71,3% dos imigrantes.

Note-se ainda que mais de metade, em específico 56,3%, das novas concessões de títulos de residência foram atribuídas a pessoas com contratos de trabalho e a cidadãos da CPLP. No entanto, 2.081 das autorizações de residência para investimento correspondem a cidadãos oriundos dos Estados Unidos da América, China e Rússia.

Quantos refugiados Portugal recebeu?

Em 2024, foram apresentados 2.677 pedidos de proteção internacional, sendo a maioria com origem no continente africano. Senegal, Gâmbia e Angola são as três principais regiões, mas menos de metade (1.224 pessoas) recebera, autorização de residência provisória ou estatuto de refugiado e de proteção subsidiária.

Ao abrigo dos compromissos internacionais de resposta humanitária, Portugal acolheu 152 cidadãos afegãos, que foram retirados dos país na sequência do golpe de Estado de agosto de 2021 além de 46 pessoas da Somália, Guiné-Conacri, Líbia e Etiópia.

Portugal também recebeu 204 pedidos de asilo por parte de menores não acompanhados – mais de metade da Gâmbia ,– o que representa um aumento de 151,9% em comparação com o ano anterior.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Shutdown nos EUA deixa trabalhadores portugueses na Base das Lajes sem salário?
16 out, 2025

Shutdown nos EUA deixa trabalhadores portugueses na Base das Lajes sem salário?

Lei da nacionalidade adiada desta vez pelo PS. Porquê?
15 out, 2025

Lei da nacionalidade adiada desta vez pelo PS. Porquê?

Porque é que o Governo quer acabar com o visto prévio do Tribunal de Contas?
15 out, 2025

Porque é que o Governo quer acabar com o visto prévio do Tribunal de Contas?

Autárquicas tiveram eleições decididas por um voto? Como se resolvem os empates?
14 out, 2025

Autárquicas tiveram eleições decididas por um voto? Como se resolvem os empates?

Como funciona a formação de tiro dos polícias?
14 out, 2025

Como funciona a formação de tiro dos polícias?

Tribunal chumba ajuste direto de helicópteros no INEM. Porquê?
13 out, 2025

Tribunal chumba ajuste direto de helicópteros no INEM. Porquê?

Autárquicas 2025. Quem foram os grandes vencedores?
13 out, 2025

Autárquicas 2025. Quem foram os grandes vencedores?

Porque é que o Comité Nobel escolheu Maria Corina Machado?
10 out, 2025

Porque é que o Comité Nobel escolheu Maria Corina Machado?

OE 2026. O que vai mudar nos apoios sociais?
10 out, 2025

OE 2026. O que vai mudar nos apoios sociais?

Do IRS às pensões. O que muda com o OE2026?
09 out, 2025

Do IRS às pensões. O que muda com o OE2026?

Pode haver novo apagão? Se sim, o que devemos fazer?
09 out, 2025

Pode haver novo apagão? Se sim, o que devemos fazer?

Porque é que o ouro está a atingir máximos históricos?
08 out, 2025

Porque é que o ouro está a atingir máximos históricos?

Ativistas da flotilha têm de pagar as suas viagens de repatriamento?
08 out, 2025

Ativistas da flotilha têm de pagar as suas viagens de repatriamento?

Dois anos após o ataque do Hamas, o que está a ser feito para libertar os reféns?
07 out, 2025

Dois anos após o ataque do Hamas, o que está a ser feito para libertar os reféns?

Rui Costa pode ser arguido. Que negócio do Benfica está em causa?
07 out, 2025

Rui Costa pode ser arguido. Que negócio do Benfica está em causa?

Cuidado com a gripe: quem são os maiores "clientes" das urgências?
06 out, 2025

Cuidado com a gripe: quem são os maiores "clientes" das urgências?

Porque é que tantas grávidas foram dispensadas do trabalho em 2024?
06 out, 2025

Porque é que tantas grávidas foram dispensadas do trabalho em 2024?

Quem falhou no caso dos caças americanos na Base das Lajes?
03 out, 2025

Quem falhou no caso dos caças americanos na Base das Lajes?

Sentimo-nos esgotados. Que fatores mais comprometem a saúde mental dos portugueses?
03 out, 2025

Sentimo-nos esgotados. Que fatores mais comprometem a saúde mental dos portugueses?

Como é que os portugueses escolhem o que comem? E quem é que cozinha?
02 out, 2025

Como é que os portugueses escolhem o que comem? E quem é que cozinha?

Elementos da flotilha humanitária detidos pelas forças de Israel. O que vai acontecer?
02 out, 2025

Elementos da flotilha humanitária detidos pelas forças de Israel. O que vai acontecer?

O que muda na vida dos imigrantes com a nova Lei dos Estrangeiros
01 out, 2025

O que muda na vida dos imigrantes com a nova Lei dos Estrangeiros

Prestação da casa deverá subir em outubro. Quem vai sentir o aumento?
01 out, 2025

Prestação da casa deverá subir em outubro. Quem vai sentir o aumento?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.