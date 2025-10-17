Já não é preciso ir presencialmente a uma loja de cidadão?

Vai ser possível deixar de ir presencialmente às lojas do cidadão para tratar de vários assuntos.

O Governo aprovou em Conselho de Ministros uma série de mudanças no serviço que é prestado nestes locais.

O Explicador Renascença esclarece.

Quais são as novidades?

A primeira é a criação da Loja do Cidadão Virtual. É uma nova plataforma que vai permitir aos cidadãos aceder a cerca de uma centena de serviços públicos online. Vai ser possível renovar documentos, pedir de certidões. Tudo online, sem que seja necessária a deslocação a uma loja física.

O objetivo é facilitar o acesso aos serviços do Estado, evitando o congestionamento dos serviços presenciais, algo que ocorre com muita frequência.

Quando é que a plataforma vai estar disponível?

Não é já. Mas, se tudo correr bem, também não será necessário esperar muito mais tempo. Este plano aprovado em Conselho de Ministros pretende digitalizar a totalidade dos serviços públicos até 2030. O Governo decidiu criar este serviço para evitar filas intermináveis, para acabar com o problema das senhas esgotadas logo na abertura e com as limitações provocadas pelos atendimentos agendados.

As lojas físicas vão desaparecer?

Não. A digitalização dos serviços não vai implicar o abandono das lojas físicas. Elas vão continuar a atender sobretudo os cidadãos que não têm acesso fácil à internet ou que preferem o atendimento presencial.

Por isso, além da loja virtual, o Governo vai investir na melhoria das lojas físicas, com a adoção de horários alargados e a obrigatoriedade de manter serviços mínimos disponíveis durante todo o período de funcionamento.

Outra novidade é que os atendimentos presenciais deixarão de exigir marcação prévia.

Quais as lojas com horário alargado?

Alguns exemplos: Porto, Braga, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Aveiro, Viseu, Odivelas, Setúbal, Faro e Seixal. A lista é extensa e vai ser definida por despacho do ministro da Reforma do Estado. Esse alargamento de horário vai ser progressivo, consoante os serviços forem sendo disponibilizados.

No caso de Lisboa, já existem duas lojas do cidadão com horário alargado, de forma a garantir que os cidadãos não deixam de ser atendidos O objetivo é garantir que os cidadãos possam ser atendidos, mesmo fora do horário tradicional de expediente.

Outra novidade: até junho do próximo ano, vão ser abertas mais 18 lojas do cidadão em novos municípios e 16 novos espaços cidadão em distritos do interior do país.