Menu
Renascença Renascença
Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Já não é preciso ir presencialmente a uma loja de cidadão?
Ouça o Explicador Renascença

Explicador Renascença

Já não é preciso ir presencialmente a uma loja de cidadão?

17 out, 2025 • André Rodrigues


A digitalização dos serviços não vai implicar o abandono das lojas físicas.

Vai ser possível deixar de ir presencialmente às lojas do cidadão para tratar de vários assuntos.

O Governo aprovou em Conselho de Ministros uma série de mudanças no serviço que é prestado nestes locais.

O Explicador Renascença esclarece.

Quais são as novidades?

A primeira é a criação da Loja do Cidadão Virtual. É uma nova plataforma que vai permitir aos cidadãos aceder a cerca de uma centena de serviços públicos online. Vai ser possível renovar documentos, pedir de certidões. Tudo online, sem que seja necessária a deslocação a uma loja física.

O objetivo é facilitar o acesso aos serviços do Estado, evitando o congestionamento dos serviços presenciais, algo que ocorre com muita frequência.

Quando é que a plataforma vai estar disponível?

Não é já. Mas, se tudo correr bem, também não será necessário esperar muito mais tempo. Este plano aprovado em Conselho de Ministros pretende digitalizar a totalidade dos serviços públicos até 2030. O Governo decidiu criar este serviço para evitar filas intermináveis, para acabar com o problema das senhas esgotadas logo na abertura e com as limitações provocadas pelos atendimentos agendados.

As lojas físicas vão desaparecer?

Não. A digitalização dos serviços não vai implicar o abandono das lojas físicas. Elas vão continuar a atender sobretudo os cidadãos que não têm acesso fácil à internet ou que preferem o atendimento presencial.

Por isso, além da loja virtual, o Governo vai investir na melhoria das lojas físicas, com a adoção de horários alargados e a obrigatoriedade de manter serviços mínimos disponíveis durante todo o período de funcionamento.

Outra novidade é que os atendimentos presenciais deixarão de exigir marcação prévia.

Quais as lojas com horário alargado?

Alguns exemplos: Porto, Braga, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Aveiro, Viseu, Odivelas, Setúbal, Faro e Seixal. A lista é extensa e vai ser definida por despacho do ministro da Reforma do Estado. Esse alargamento de horário vai ser progressivo, consoante os serviços forem sendo disponibilizados.

No caso de Lisboa, já existem duas lojas do cidadão com horário alargado, de forma a garantir que os cidadãos não deixam de ser atendidos O objetivo é garantir que os cidadãos possam ser atendidos, mesmo fora do horário tradicional de expediente.

Outra novidade: até junho do próximo ano, vão ser abertas mais 18 lojas do cidadão em novos municípios e 16 novos espaços cidadão em distritos do interior do país.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Lei da imigração. Quem são os estrangeiros que vivem em Portugal?
16 out, 2025

Lei da imigração. Quem são os estrangeiros que vivem em Portugal?

Shutdown nos EUA deixa trabalhadores portugueses na Base das Lajes sem salário?
16 out, 2025

Shutdown nos EUA deixa trabalhadores portugueses na Base das Lajes sem salário?

Lei da nacionalidade adiada desta vez pelo PS. Porquê?
15 out, 2025

Lei da nacionalidade adiada desta vez pelo PS. Porquê?

Porque é que o Governo quer acabar com o visto prévio do Tribunal de Contas?
15 out, 2025

Porque é que o Governo quer acabar com o visto prévio do Tribunal de Contas?

Autárquicas tiveram eleições decididas por um voto? Como se resolvem os empates?
14 out, 2025

Autárquicas tiveram eleições decididas por um voto? Como se resolvem os empates?

Como funciona a formação de tiro dos polícias?
14 out, 2025

Como funciona a formação de tiro dos polícias?

Tribunal chumba ajuste direto de helicópteros no INEM. Porquê?
13 out, 2025

Tribunal chumba ajuste direto de helicópteros no INEM. Porquê?

Autárquicas 2025. Quem foram os grandes vencedores?
13 out, 2025

Autárquicas 2025. Quem foram os grandes vencedores?

Porque é que o Comité Nobel escolheu Maria Corina Machado?
10 out, 2025

Porque é que o Comité Nobel escolheu Maria Corina Machado?

OE 2026. O que vai mudar nos apoios sociais?
10 out, 2025

OE 2026. O que vai mudar nos apoios sociais?

Do IRS às pensões. O que muda com o OE2026?
09 out, 2025

Do IRS às pensões. O que muda com o OE2026?

Pode haver novo apagão? Se sim, o que devemos fazer?
09 out, 2025

Pode haver novo apagão? Se sim, o que devemos fazer?

Porque é que o ouro está a atingir máximos históricos?
08 out, 2025

Porque é que o ouro está a atingir máximos históricos?

Ativistas da flotilha têm de pagar as suas viagens de repatriamento?
08 out, 2025

Ativistas da flotilha têm de pagar as suas viagens de repatriamento?

Dois anos após o ataque do Hamas, o que está a ser feito para libertar os reféns?
07 out, 2025

Dois anos após o ataque do Hamas, o que está a ser feito para libertar os reféns?

Rui Costa pode ser arguido. Que negócio do Benfica está em causa?
07 out, 2025

Rui Costa pode ser arguido. Que negócio do Benfica está em causa?

Cuidado com a gripe: quem são os maiores "clientes" das urgências?
06 out, 2025

Cuidado com a gripe: quem são os maiores "clientes" das urgências?

Porque é que tantas grávidas foram dispensadas do trabalho em 2024?
06 out, 2025

Porque é que tantas grávidas foram dispensadas do trabalho em 2024?

Quem falhou no caso dos caças americanos na Base das Lajes?
03 out, 2025

Quem falhou no caso dos caças americanos na Base das Lajes?

Sentimo-nos esgotados. Que fatores mais comprometem a saúde mental dos portugueses?
03 out, 2025

Sentimo-nos esgotados. Que fatores mais comprometem a saúde mental dos portugueses?

Como é que os portugueses escolhem o que comem? E quem é que cozinha?
02 out, 2025

Como é que os portugueses escolhem o que comem? E quem é que cozinha?

Elementos da flotilha humanitária detidos pelas forças de Israel. O que vai acontecer?
02 out, 2025

Elementos da flotilha humanitária detidos pelas forças de Israel. O que vai acontecer?

O que muda na vida dos imigrantes com a nova Lei dos Estrangeiros
01 out, 2025

O que muda na vida dos imigrantes com a nova Lei dos Estrangeiros

Prestação da casa deverá subir em outubro. Quem vai sentir o aumento?
01 out, 2025

Prestação da casa deverá subir em outubro. Quem vai sentir o aumento?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.