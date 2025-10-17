Parlamento aprova proibição de burca. Que penas estão previstas?

17 out, 2025 • Anabela Góis
O Parlamento aprovou esta sexta-feira a proibição de burca em espaços públicos em Portugal. A proposta foi feita pelo Chega, com o intuito de invocar os direitos das mulheres e por questões de segurança.
A lei define a proibição do uso de roupas destinadas a ocultar o rosto, mas também proibe-se forçar alguém a ocultar o rosto por motivos de género ou religião. Além do Chega, por todos os partidos da direita aprovaram a proposta. PAN e JPP abstiveram-se e, à esquerda, PS, Livre, PCP e Bloco votaram contra.
O projeto-lei ainda pode ser alterado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias antes ir a votação final no plenário, mas, para já, o que esta versão determina?
O Explicador Renascença esclarece.
Apesar da palavra "burca" não ser mencionada na lei, o Chega apontou, em hemiciclo, o exemplo de países como a Dinamarca, França e Bélgica, que já proibiram a utilização do véu islâmico em espaços públicos.
Vias públicas, eventos, práticas desportivas, manifestações e locais onde sejam prestados serviços ao cidadão são espaços abrangidos por este projeto de lei.
De acordo com o projeto do Chega, a proibição não se aplica em aviões, instalações diplomáticas e consulares, locais de culto e outros locais sagrados.
O projeto de lei do Chega não faz qualquer referência a outro tipo de vestuário que cubra o rosto como, por exemplo, balaclavas, chamados "passa-montanhas", que deixam apenas os olhos destapados.
No entanto, admitem-se exceções à lei: sempre que se justifique por razões de saúde ou motivos profissionais, artísticos, de entretenimento ou publicidade.
Estão previstas multas que vão dos 200 euros aos quatro mil, dependendo se a utilização da burca for feita por "negligência" ou dolo, respetivamente.
Os véus que tapam o rosto são proibidos em mais de vinte países. Na Europa, o primeiro foi França que proíbe os véus que cubram o rosto por inteiro, desde 2011. Seguiu-se a Bélgica, Áustria, Bulgária, Dinamarca, Itália e Países Baixos.
Já na Alemanha, só é proibido em alguns estados e, em Espanha, apenas na Catalunha.