Como é que foi possível o roubo de jóias no Museu do Louvre?

É um cenário de filme e aconteceu este domingo no Museu do Louvre, em Paris. Assaltantes entraram e conseguiram roubaram várias jóias, em plena luz do dia e com visitantes lá dentro.

Como é que isto foi possível, num dos museus mais seguros e vigiados do mundo?

É a pergunta para a qual os investigadores ainda não encontraram uma resposta. De facto, o Louvre é um dos museus mais protegidos do planeta, mas este roubo acabou por expôr algumas vulnerabilidades.

O que se sabe, até ao momento, é que há obras em curso no cais do rio Sena, mesmo ao lado do museu, e que os assaltantes aproveitaram a entrada do estaleiro de obras e utilizaram uma plataforma elevatória para conseguir entrar no Museu.

Depois, as ferramentas: os assaltantes utilizaram pequenas motosserras silenciosas para abrir as vitrines.

E, finalmente, o timing que também foi calculado. O roubo ocorreu logo após a abertura, durante a transição de equipas de segurança. Portanto, haveria menos atenção por parte dos vigilantes.

O Ministério Público francês quer perceber por que razão é que os sistemas de alarme e de vigilância não foram acionados a tempo.

Que peças foram roubadas?

Entre os objetos roubados estão oito a nove peças de joalharia da monarquia francesa do século XIX, incluindo um colar e brincos das coleções de Napoleão Bonaparte e da imperatriz Josefina e uma coroa da imperatriz Eugénia, composta por mais de 1.300 diamantes e 56 esmeraldas que, entretanto, já foi recuperada.

Há, ainda, outras peças que foram roubadas. Tudo isto em apenas sete minutos, o que significa que tudo isto foi muito bem preparado.