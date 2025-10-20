Espanha propõe o fim da mudança de hora. O que está em causa?

20 out, 2025 • Anabela Góis
A poucos dias de mais uma mudança de hora, o presidente do Governo espanhol vai obrigar a União Europeia a discutir o fim do acerto dos relógios na Primavera e no Outono.
No Explicador desta segunda-feira recuperamos o debate que — com se sabe — é antigo.
O primeiro-ministro espanhol diz que não faz sentido alterar a hora porque pouco contribui para poupar energia e tem um impacto negativo na saúde e na vida das pessoas. Lembra, ainda, que “em todas as sondagens feitas a espanhóis e europeus, a maioria está contra a mudança de hora”.
Os especialistas, citados pela agência noticiosa E(...)
Quanto à data escolhida, não foi por acaso. Estamos a aproximar-nos do fim da atual programação da União Europeia sobre as mudanças horárias — termina em 2026 — e Espanha alega que o sistema atual já não cumpre os dois objetivos que motivaram a sua implementação: a poupança de energia e a harmonização do mercado comum.
Sim. A abolição da mudança de hora na União Europeia foi discutida, ainda durante a tarde desta segunda-feira, no Conselho de Transportes, Telecomunicações e Energia dos 27, que decorre no Luxemburgo. O tema não estava na agenda mas foi incluído a pedido do secretário de estado da Energia de Espanha que reabre assim debate que está há anos em banho-maria.
Sim. Há seis anos o Parlamento Europeu aprovou o fim da mudança de hora bianual por 410 votos a favor, 192 contra e 51 abstenções, com a recomendação para ser aplicado em 2021.
E é esse voto que Pedro Sánchez quer que seja recuperado e aplicado em 2026.
Não aconteceu nada porque os Estados-membros não se entenderam.
Na altura, o Governo de António Costa — por exemplo — defendia que a mudança de hora era para manter.
Estados-membros devem "dispor de tempo e possibili(...)
Assim, manteve-se o atual regime que é regulado por uma diretiva do ano 2000, segundo a qual todos os anos os relógios são adiantados uma hora no último domingo de março e atrasados no último domingo de outubro, marcando respetivamente o início e o fim da hora de verão.
Espanha diz que não leva uma proposta fechada para Bruxelas. Diz que quer dialogar com os parceiros europeus de forma que seja encontrada uma solução que funcione o melhor possível, numa altura em que o sistema energético está a mudar muito.
Na altura, nada chegou a ficar definido porque a decisão final cabia a cada país.
Foi feita uma consulta popular em que votaram 4,6 milhões de europeus: em Portugal, Chipre e Polónia, mais de 70% dos inquiridos manifestaram preferência pela hora de Verão, enquanto na Finlândia, Dinamarca e Holanda a maioria dos votos foi para o horário de Inverno.
A Comissão Europeia chegou a admitir que toda a Europa do Norte ficasse com o horário de Inverno e toda a Europa do Sul com o horário de Verão, mas nada aconteceu.
E como nada aconteceu, na madrugada do próximo domingo vamos ter de atrasar os relógios, mais uma vez.