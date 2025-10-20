Espanha propõe o fim da mudança de hora. O que está em causa?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

A poucos dias de mais uma mudança de hora, o presidente do Governo espanhol vai obrigar a União Europeia a discutir o fim do acerto dos relógios na Primavera e no Outono. No Explicador desta segunda-feira recuperamos o debate que — com se sabe — é antigo. Quais são os argumentos de Pedro Sánchez para acabar com a mudança de hora? O primeiro-ministro espanhol diz que não faz sentido alterar a hora porque pouco contribui para poupar energia e tem um impacto negativo na saúde e na vida das pessoas. Lembra, ainda, que “em todas as sondagens feitas a espanhóis e europeus, a maioria está contra a mudança de hora”.

Quanto à data escolhida, não foi por acaso. Estamos a aproximar-nos do fim da atual programação da União Europeia sobre as mudanças horárias — termina em 2026 — e Espanha alega que o sistema atual já não cumpre os dois objetivos que motivaram a sua implementação: a poupança de energia e a harmonização do mercado comum. Esta posição vai relançar o debate na Europa?

Sim. A abolição da mudança de hora na União Europeia foi discutida, ainda durante a tarde desta segunda-feira, no Conselho de Transportes, Telecomunicações e Energia dos 27, que decorre no Luxemburgo. O tema não estava na agenda mas foi incluído a pedido do secretário de estado da Energia de Espanha que reabre assim debate que está há anos em banho-maria. Houve uma decisão de suspensão da mudança de hora?

Sim. Há seis anos o Parlamento Europeu aprovou o fim da mudança de hora bianual por 410 votos a favor, 192 contra e 51 abstenções, com a recomendação para ser aplicado em 2021. E é esse voto que Pedro Sánchez quer que seja recuperado e aplicado em 2026. Essa decisão não teve efeitos práticos. Porquê?

Não aconteceu nada porque os Estados-membros não se entenderam. Na altura, o Governo de António Costa — por exemplo — defendia que a mudança de hora era para manter.