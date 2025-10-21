Menu
UE aprova novas regras. O que vai mudar na carta de condução?

UE aprova novas regras. O que vai mudar na carta de condução?

21 out, 2025 • Anabela Góis


No Explicador Renascença desta terça-feira vamos falar das novas regras de condução.

O Parlamento Europeu deu esta terça-feira luz verde às propostas de Bruxelas. No Explicador Renascença desta terça-feira vamos falar das novas regras de condução.

A idade para tirar a carta de ligeiros desce para os 17 anos, há alterações da idade mínima para conduzir veículos pesados, novos requisitos para a formação e mais exigências para os recém-encartados.

O Parlamento Europeu deu esta terça-feira luz verde às propostas de Bruxelas.

Qual é o objetivo destas mudanças?

O objetivo é melhorar a segurança rodoviária e reduzir os acidentes nas estradas que resultam na morte de quase 20 mil pessoas por ano nas estradas da União Europeia.

A meta é atingir um número tão próximo quanto possível de zero mortes no transporte rodoviário europeu até 2050.

Outros objetivos visam uniformizar processos, reduzir burocracia e responder à escassez de motoristas profissionais.

Há mudanças significativas?

São várias, a começar pelas idades. Passa a ser possível ter carta aos 17 anos, mas apenas para conduzir carros ligeiros (categoria B) desde que acompanhados por um condutor experiente até atingirem 18 anos.

Para atenuar a escassez de condutores profissionais, as novas regras vão permitir tirar a carta de condução de camiões (categoria C) logo aos 18 anos, e com 21 anos a carta de condução de autocarros (categoria D), desde que sejam titulares de um certificado de aptidão profissional.

Caso contrário, será necessário ter 21 e 24 anos, respetivamente, para conduzir esses veículos.

Os jovens encartados têm de cumprir regras mais apertadas?

A nível europeu sim. As regras da União Europeia definem um período probatório mínimo de dois anos para os condutores recém-encartados, que ficam sujeitos a regras e sanções mais rigorosas no que se refere à condução sob a influência do álcool e à não utilização de cintos de segurança ou de sistemas de retenção para crianças.

No entanto, em Portugal quem acaba de tirar a carta de condução já tem um período probatório de três anos. Durante este período, os novos condutores devem respeitar limites mais apertados de álcool e velocidade. Se cometerem duas contraordenações graves ou uma muito grave perdem o título de condução.

Nos exames para tirar a carta de condução, o que é que muda?

O exame vai passar a incluir conhecimentos sobre os riscos de ângulo morto, os sistemas de assistência ao condutor, a abertura segura das portas e os riscos de distração com a utilização do telefone.

A formação obrigatória será reforçada, para garantir que os novos condutores estão preparados para lidar com desafios reais na estrada, com especial enfoque na sensibilização para os riscos dos peões, das crianças, dos ciclistas e de outros utentes vulneráveis da estrada.

Quanto à validade da carta de condução, há mudanças?

Há e são grandes. As cartas de condução passam a ter uma validade de 15 anos para motociclos e automóveis, mas os Estados-membros podem reduzir esse período para 10 anos, se a carta de condução for utilizada como documento de identificação nacional.

As cartas de condução para camiões e autocarros serão válidas por cinco anos, mas esse período pode ser reduzido para os condutores com idade igual ou superior a 65 anos. Isto para obrigar os titulares a uma maior frequência de exames médicos ou cursos de atualização.

As inibições de condução só são válidas no país de origem?

Não. A fim de reduzir a condução imprudente no estrangeiro, a apreensão, suspensão ou restrição de uma carta de condução será transmitida às autoridades competentes do país que a emitiu, de forma a assegurar a aplicação das sanções em toda a área da União Europeia.

Para que isto resulte, as autoridades nacionais terão de se informar mutuamente, sem demora, sobre as decisões de inibição de conduzir relacionadas com as infrações mais graves às regras de trânsito — incluindo a condução sob o efeito do álcool ou de substâncias psicotrópicas, o envolvimento num acidente rodoviário mortal ou o excesso de velocidade (por exemplo, exceder em 50 km/h ou mais o limite de velocidade).

Há novidades sobre a tão falada Carta Digital?

Sim. Ao abrigo das novas regras, a carta de condução digital, acessível num telemóvel, deve transformar-se gradualmente no principal formato da carta de condução na União Europeia.

No entanto, os condutores mantêm o direito a uma carta de condução física, que deve ser emitida sem demora injustificada e, em geral, no prazo de três semanas.

E quando é que estas novas regras entram em vigor?

As novas regras entram em vigor no 20.º dia a seguir à data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

Os 27 têm depois três anos para transpor a diretiva para o direito nacional e mais um ano para preparar a sua aplicação.

