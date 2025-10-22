Menu
Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
Arquivo
Portugueses estão cada vez mais inseguros. As pessoas têm medo de quê?
22 out, 2025 • Anabela Góis


Inquiridos em barómetro da APAV colocam a criminalidade violenta como a principal ameaça à segurança do país, mas os dados oficiais dizem que o crime que mais acontece é a violência doméstica.

Um estudo da Associação de Apoio à Vítima mostra que os portugueses se sentem cada vez mais inseguros e coloca a criminalidade violenta como a principal ameaça à segurança do país, apesar dos dados oficiais apresentarem a violência doméstica como o crime mais reportado.

Entre os inquiridos, uma em cada três pessoas receia ser assaltada ou agredida, o que representa um aumento de 10 pontos percentuais em relação a 2023.

Estamos a ficar mais desconfiados?

A acreditar neste estudo da APAV estamos, de facto. Uma sensação que aumentou desde a pandemia de Covid-19, com todas as áreas avaliadas a registarem saldos negativos na perceção de segurança, especialmente na Europa, em geral, e na Grande Lisboa.

E esta sensação de insegurança é mais notória nas mulheres, nos mais velhos e nas classes mais baixas.

As pessoas têm medo de quê?

Têm, sobretudo, medo dos transportes públicos durante a noite, dos estádios de futebol e zonas de diversão.

Mais de metade dos portugueses teme que o seu veículo seja furtado ou danificado e 44% receiam um assalto à residência, sendo 12% os que admitem sentir medo dentro da própria casa.

Quase todos os inquiridos (95%) acreditam que há grupos mais vulneráveis à violência, como mulheres, idosos, migrantes e pessoas LGBTI+.

A perceção de insegurança é uma questão mais social?

Foi exatamente isso que concluíram os autores deste estudo que consideram que enquanto esta questão não for ultrapassada vamos continuar a olhar por cima do ombro... mesmo quando dizemos que está tudo bem.

Mas a percentagem de pessoas que se sente insegura continua a não ser a maioria?

Sim, a larga maioria da população considera o país seguro e 63% dos inquiridos sentem-se seguros no dia-a-dia, mas o certo é que a sensação de segurança tem andado a perder terreno.

E há razão para isso?

Segundo o estudo, 9% dos inquiridos disse ter sido vítima de crime nos últimos 12 meses, que é o valor mais alto desde 2012, e mais de metade das vítimas não apresentou queixa, um dado considerado inquietante, já que o principal motivo apontado foi “a falta de confiança na justiça”.

Um défice de confiança difícil de erradicar - concluem os autores - mesmo entre aqueles que admitem queixas futuras.

E há razões para a criminalidade violenta ser a principal ameaça à segurança?

Não, os receios dos portugueses com a segurança do país não têm ligação com os dados oficiais do Relatório Anual de Segurança Interna.

De acordo com o RASI, a violência doméstica é o crime mais reportado, mas os portugueses colocam-no em 4º lugar, depois da criminalidade violenta, do cibercrime, e do tráfico de droga.

Os autores do estudo admitem que o afastamento em relação aos dados estatísticos resulta de vários fatores, entre os quais, a exposição que os crimes violentos têm nas notícias. As pessoas acabam por ter a sensação de que é algo que pode acontecer a qualquer momento.

