Novo livro de Astérix e Obélix passa-se em Portugal. O que sabemos sobre esta BD?

Finalmente, eles chegam a Portugal. O livro "Astérix na Lusitânia" vai ser lançado e, desta vez, a aventura dos icónicos gauleses passa-se em território nacional.
A grande novidade é que este novo livro de Astérix explora a história e a cultura portuguesa. Aliás, a capa é ilustrativa: os dois protagonistas - Astérix e Obélix - pisam uma calçada portuguesa.
Astérix viaja até à Lusitânia em busca de uma Poção Mágica lendária, como não existe em mais lado nenhum, para libertar a aldeia gaulesa do domínio dos romanos.
O livro é uma viagem cheia de referências às características do povo português.
A saudade, tão característica da identidade portuguesa, está presente nesta história e é representada de uma forma bem-humorada e com bastante sensibilidade.
Depois, a gastronomia. Estamos habituados a que as festas da aldeia gaulesa terminem com todos à mesa a comer javali. Já na Lusitânia, os gauleses comem bacalhau e ouvem fado.
Como é habitual nas histórias de Astérix, os autores brincam com estereótipos culturais de forma leve e irónica. Neste novo livro, "Astérix na Lusitânia", há uma mistura de humor com os aspetos mais reconhecíveis da cultura portuguesa.
Da Capa à Contracapa
Com Pedro Vieira de Moura e Joana Mosi.
Como não podia deixar de ser — e são personagens que se distinguem pelas suas características próprias. Foram inspirados nos primeiros desenhos de Albert Uderzo, o primeiro ilustrador dos livros de Astérix.
Agora é Didier Conrad quem dá forma e vida às personagens. Ele criou figuras masculinas com bigodes e cabelo escuro e figuras femininas com influências culturais e vestuários tipicamente portugueses.
Outra das novidades é o nome das personagens, que recorrem a expressões populares que utilizamos no dia-a-dia: o 'Àsduasportrês' e o 'Biscatês' são dois aurigas - dois romanos, condutores de carros de guerra - que se tornam figuras centrais da história.
Há, também, o Sacanês - que, como o próprio nome diz - é o vilão da história; o Comicus, que é um centurião romano inspirado pelo humorista Ricky Gervais.
Na próxima segunda-feira. Os autores franceses Fabcaro e Didier Conrad vão estar em Lisboa, no dia 27. O lançamento será no espaço cultural do El Corte Inglés, com apresentação do humorista Hugo van der Ding.