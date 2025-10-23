Novo livro de Astérix e Obélix passa-se em Portugal. O que sabemos sobre esta BD?

Finalmente, eles chegam a Portugal. O livro "Astérix na Lusitânia" vai ser lançado e, desta vez, a aventura dos icónicos gauleses passa-se em território nacional.

O que é que sabemos sobre este livro?

A grande novidade é que este novo livro de Astérix explora a história e a cultura portuguesa. Aliás, a capa é ilustrativa: os dois protagonistas - Astérix e Obélix - pisam uma calçada portuguesa.

Astérix viaja até à Lusitânia em busca de uma Poção Mágica lendária, como não existe em mais lado nenhum, para libertar a aldeia gaulesa do domínio dos romanos.

O livro é uma viagem cheia de referências às características do povo português.

Por exemplo?

A saudade, tão característica da identidade portuguesa, está presente nesta história e é representada de uma forma bem-humorada e com bastante sensibilidade.

Depois, a gastronomia. Estamos habituados a que as festas da aldeia gaulesa terminem com todos à mesa a comer javali. Já na Lusitânia, os gauleses comem bacalhau e ouvem fado.

Como é habitual nas histórias de Astérix, os autores brincam com estereótipos culturais de forma leve e irónica. Neste novo livro, "Astérix na Lusitânia", há uma mistura de humor com os aspetos mais reconhecíveis da cultura portuguesa.