Está a Bielorrússia a provocar a Lituânia?

São os russos a tentarem desestabilizar os países da NATO?

Não é possível afirmar com certeza, mas há suspeitas. Ao contrário do que aconteceu recentemente na Dinamarca, onde se registaram incidentes com drones supostamente russos, neste caso trata-se de balões meteorológicos. Nos últimos dias, sobretudo à noite, centenas destes balões entraram no espaço aéreo lituano a partir da Bielorrússia. A situação levou as autoridades da Lituânia a encerrar as fronteiras terrestres com o país vizinho.

Mas consegue-se perceber qual a razão de tantos balões meteorológicos?

Apesar de serem balões do tipo meteorológico, muitos transportavam tabaco ilegal. A explicação poderá estar precisamente aí: contrabando de tabaco. Só em 2025, a Lituânia já detetou quase 600 balões carregados com cigarros, tendo apreendido mais de um milhão de maços. No entanto, há a possibilidade de se tratar também de uma ação com intenções políticas, dado o alinhamento da Bielorrússia com a Rússia.

Então sempre pode haver aqui dedo de Moscovo e não ser apenas contrabando de cigarros?

É uma possibilidade. O governo lituano considera que está a ser alvo de “ataques híbridos” – ações que combinam diferentes formas de pressão, como o contrabando, para desestabilizar o país. Esta perceção é reforçada por um incidente recente: quatro dias antes do encerramento das fronteiras, duas aeronaves russas violaram o espaço aéreo da Lituânia durante 18 segundos. Moscovo desmentiu. Entretanto, também a Estónia avisou que abaterá qualquer aeronave russa que entre no seu espaço aéreo. A tensão está a aumentar no flanco leste da NATO.

E ainda quanto aos balões meteorológicos da Bielorrússia... tiveram alguma consequência na Lituânia, além da decisão política de fechar as fronteiras?

Sim. À semelhança do que aconteceu com os drones na Dinamarca, os balões interferem com o tráfego aéreo. Têm sido registados inúmeros atrasos e cancelamentos de voos. O aeroporto da capital, Vilnius, chegou mesmo a encerrar temporariamente. Por isso, as autoridades tratam o fenómeno não apenas como um caso de contrabando, mas também como uma ameaça à segurança nacional.

O que é que o governo da Lituânia vai fazer, além de ter fechado as fronteiras com a Bielorrússia?

As fronteiras com a Bielorrússia vão manter-se encerradas por tempo indeterminado, com algumas exceções: diplomatas e cidadãos da União Europeia que pretendam regressar ao país poderão atravessar. A primeira-ministra da Lituânia, Inga Ruginiene, anunciou um reforço da vigilância aérea e garantiu que todos os balões vindos da Bielorrússia passarão a ser abatidos. As autoridades aguardam novos desenvolvimentos.