Afinal, o Guadiana é rota habitual de tráfico de droga?

O que é que se sabe sobre este caso?

O incidente ocorreu durante a noite, quando uma lancha de grande potência foi detetada no rio Guadiana através das câmaras do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo. A GNR iniciou uma operação de interceção e, por volta das 23h00, a embarcação suspeita abalroou a lancha da Unidade de Controlo Costeiro. A colisão provocou a morte imediata de um militar e feriu outros três. Mais tarde, a lancha foi encontrada em chamas, a cerca de quatro quilómetros de distância, na margem portuguesa do rio. Os ocupantes tinham fugido e continuam por localizar.

O que é que está a acontecer nesta altura?

Prosseguem as buscas e a investigação, agora sob a alçada da Polícia Judiciária. As operações decorrem em terra e no rio, com o apoio de mergulhadores. Estão envolvidas várias entidades, entre elas a GNR, a Polícia Marítima, a Proteção Civil e a Guardia Civil de Espanha.

Está confirmado que a embarcação suspeita seria de traficantes de droga?

Tudo indica que sim. O rio Guadiana tem sido usado como via de entrada de droga vinda do norte de África. A 7 de outubro, a GNR deteve dois homens e apreendeu quase 800 quilos de haxixe numa embarcação junto a Pomarão, no concelho de Mértola. As redes criminosas que operam nesta rota investem fortemente em tecnologia e logística, tornando-se cada vez mais sofisticadas. No rio Tejo, por exemplo, a Polícia Marítima apreendeu recentemente duas lanchas rápidas com 22 toneladas de combustível, elemento essencial para o transporte de droga em longas distâncias.

E não há forma de impedir a circulação dessas lanchas?

Foi recentemente promulgada uma nova lei que criminaliza o uso das lanchas rápidas utilizadas no narcotráfico. O diploma prevê penas de um a quatro anos de prisão para quem transportar, importar ou exportar este tipo de embarcações, ou nelas entrar ou sair do país sem autorização da Autoridade Tributária. Além disso, os projetos de construção ou modificação destas embarcações devem ser submetidos às autoridades. Quem não cumprir estas regras pode enfrentar até dois anos de prisão. Também é agora crime transportar combustível em excesso ou usar tintas e equipamentos eletrónicos que dificultem a deteção por radar.

Quer dizer que há mesmo uma indústria que se dedica à construção dessas lanchas?

Sim, e também em território nacional. Em julho, foi identificado um armazém em Samora Correia como ponto estratégico de produção, montagem e parqueamento de lanchas rápidas equipadas com motores potentes. Em abril, foi desmantelado um grupo criminoso que começou por fabricar cascos para barcos em Vigo, mas que, face às restrições legais em Espanha, alargou a operação a Vila Verde, Monção e Viana do Castelo.