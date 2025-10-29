O que está por trás da operação policial que causou mais de 100 mortos no Rio de Janeiro?

Que operação é esta e o que já sabemos sobre ela?

Chama-se Operação Contenção e, em pouco mais de 24 horas, resultou na morte de 119 pessoas, incluindo quatro polícias. Segundo o governador do estado do Rio de Janeiro, trata-se da maior operação policial alguma vez realizada na cidade. Está a envolver mais de dois mil agentes das forças de segurança.

O objetivo principal da operação é deter responsáveis do Comando Vermelho, a maior organização criminosa do Rio e a segunda maior do Brasil. Este grupo está envolvido em tráfico de droga, assaltos à mão armada e homicídios, entre outros crimes.

Esse objetivo foi cumprido?

Segundo o governador, foram emitidos cerca de 100 mandados de busca, dos quais cerca de 80 resultaram em detenções. No entanto, o principal objetivo da operação — a captura do líder do Comando Vermelho, conhecido como “Urso” — não foi alcançado. Este é investigado por mais de 300 crimes, incluindo cerca de uma centena de homicídios. As autoridades oferecem uma recompensa de 16 mil euros por informações que levem ao seu paradeiro.

Esta operação deixou a população assustada?

Sim. O Comando Vermelho retaliou fortemente durante a operação, o que gerou um clima de medo generalizado. Ocorreram diversos tiroteios, incêndios provocados em habitações, armazéns e veículos, e até explosões com recurso a engenhos explosivos.

Vários serviços encerraram e os transportes públicos foram interrompidos em algumas zonas. Há relatos de autocarros tomados por alegados membros do grupo criminoso.

A situação já voltou ao normal?

Não. Cerca de 50 escolas e faculdades encerraram por precaução, assim como vários serviços públicos. Continuam a decorrer homenagens às vítimas, sobretudo em bairros mais afetados pela violência.

No Complexo da Penha, por exemplo, foram encontrados cerca de 60 corpos numa zona central do bairro. Várias pessoas permanecem no local, em vigília, e acusam a polícia de uso excessivo da força.

O governo brasileiro já se pronunciou sobre a operação?

Até ao momento, está apenas prevista uma reunião entre o presidente Lula da Silva e quatro ministros. A operação tem gerado divisões políticas. O governo do estado do Rio de Janeiro, que pertence ao Partido Liberal (direita), defende a ação policial. No entanto, do lado do governo federal e da esquerda, incluindo o Partido dos Trabalhadores de Lula, surgem críticas à violência empregue.

Organizações não-governamentais e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos já manifestaram preocupação com o elevado número de mortos e questionam a proporcionalidade da operação.