Garcia Pereira quer extinguir o Chega. É possível extinguir um partido político em Portugal?

Garcia Pereira fala em banalização do ódio e critica a inação do Ministério Público perante o que entende serem crimes públicos.

Garcia Pereira alega que o partido liderado por André Ventura promove ideias e práticas que violam a lei fundamental. Em particular, diz o advogado e professor universitário, a partilha e a promoção da ideologia fascista, com discursos e ações que incitam à discriminação e à violência contra minorias.

Esse ponto é reforçado na Lei dos Partidos Políticos, que determina que cabe ao Ministério Público requerer a a abertura de um processo para determinar se determinado partido está a violar estas normas.

Aquilo que a Constituição da República diz é que “não são consentidas associações armadas nem de tipo militar, militarizadas ou paramilitares, nem organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista”.

A Constituição prevê essa possibilidade para partidos que violem princípios fundamentais. Só que o processo é complexo e exige provas bem fundamentadas.

Garcia Pereira quer extinguir o Chega. O advogado apresentou uma queixa ao Procurador-Geral da República contra o que classifica de práticas fascistas que, no seu entendimento, violam a Constituição.

Isso é suficiente para sustentar um pedido de extinção?

A base da queixa de Garcia Pereira é o artigo 46 da Constituição e a Lei dos Partidos Políticos, que proíbem partidos racistas ou de ideologia fascista.

Para Garcia Pereira, o Chega atua como uma organização com práticas e objetivos incompatíveis com os valores democráticos.

E dá como exemplo os cartazes eleitorais que considera xenófobos, os discursos ofensivos no Parlamento, ou os elogios a Salazar e ao Estado Novo.

E agora, o que acontece?

Agora está nas mãos do Procurador-Geral da República. A queixa foi entregue a Amadeu Guerra, que pode ou não decidir avançar com um pedido formal ao Tribunal Constitucional para avaliar os argumentos.

Cabe a este tribunal a competência para decretar a extinção de um partido político. Mas, uma vez mais, o processo exige provas claras e fundamentadas.

Já aconteceu no passado algum partido ser extinto por violar a Constituição?

Sim, e até muito recentemente. O Ergue-te, liderado pelo antigo juiz Rui Fonseca e Castro, foi extinto em julho deste ano. Mas não por razões ideológicas suscetíveis de ferir princípios constitucionais.

O Ergue-te não apresentou as contas relativas a 2019, 2020 e 2021 e, com isso, não cumpriu uma obrigação que está prevista na Lei dos Partidos.

Há outros casos de extinção: em 2008, o Política XXI e o PSR foram extintos por fusão e reorganização partidária. Deram origem ao Bloco de Esquerda. Ou seja, não houve violação constitucional.

O que acontece depois da extinção de um partido?

A primeira consequência é que o partido deixa de existir legalmente e é removido do registo oficial do Tribunal Constitucional.

No entanto, os seus dirigentes podem continuar a atuar politicamente, mas já não sob a sigla extinta.