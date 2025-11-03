Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Porque é que há tantos atrasos no pagamento do apoio à renda?

Porque é que há tantos atrasos no pagamento do apoio à renda?

03 nov, 2025 • Alexandre Abrantes Neves


No Explicador Renascença desta segunda-feira, falamos sobre os problemas que estão a afetar milhares de beneficiários do apoio extraordinário à renda, criado pelo Governo em 2023 para aliviar o peso dos custos com habitação.

Que apoio é este e porque é que estão a acontecer tantos problemas?

O apoio extraordinário à renda foi criado em 2023, pelo Governo socialista de António Costa, como uma das medidas para responder ao aumento dos preços no mercado de arrendamento. Para além de limitar o aumento das rendas, o executivo lançou este subsídio destinado a inquilinos até ao sexto escalão do IRS, com uma taxa de esforço igual ou superior a 35%, e com contrato de arrendamento assinado até 15 de março de 2023. O objetivo era que a ajuda fosse atribuída de forma automática, mas surgiram várias dificuldades na aplicação da medida.

Porquê? Os serviços não tinham forma de dar vazão aos pedidos?

Sim. O principal problema ocorre quando existem irregularidades na documentação apresentada pelos candidatos ao apoio. Nestes casos, o pagamento é suspenso automaticamente e só pode ser retomado após a apresentação de uma contestação. Essa análise é feita pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), que já reconheceu não ter meios suficientes para responder a todos os pedidos. Apesar de recusar o termo “atrasos”, o ministro da Habitação, Miguel Pinto Luz, admitiu que o Estado deveria ser mais rápido a comunicar aos beneficiários a existência de problemas nos processos.

Quais são os problemas mais comuns nas candidaturas a este apoio à renda?

Um dos casos mais frequentes envolve situações em que a taxa de esforço é superior a 100%, ou seja, quando o valor da renda é superior ao rendimento declarado. O apoio foi desenhado para abranger também estes casos, assumindo que os beneficiários recorrem a poupanças ou a apoio familiar. No entanto, a plataforma responsável pela gestão do apoio bloqueia o pagamento nestas circunstâncias.

Outro problema comum surge quando as famílias são obrigadas a assinar novos contratos de arrendamento com os mesmos senhorios, mantendo-se na mesma casa e nas mesmas condições. Nestes casos, ao submeter o novo contrato, a plataforma também apresenta erros que impedem o pagamento. Em ambas as situações, os beneficiários podem ficar meses à espera da ajuda financeira.

Há números das pessoas nesta situação?

Sim. De acordo com os dados mais recentes do IHRU, há cerca de 40 mil pessoas a enfrentar atrasos no pagamento do apoio, num universo total de 180 mil beneficiários. Isto significa que mais de 20% dos candidatos aprovados ainda não estão a receber o subsídio. Esta situação tem gerado protestos, especialmente à porta da sede do IHRU em Lisboa, onde diariamente são distribuídas apenas 20 senhas de atendimento, número considerado insuficiente para dar resposta ao volume de pedidos pendentes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.