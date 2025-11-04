Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Polémica no dragão. O que está em causa?
Oiça o Explicador da Tarde desta terça-feira.

explicador renascença

Polémica no dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?

04 nov, 2025 • Anabela Góis


O caso de uma alegada tentativa de pressão do FC Porto ao árbitro Fábio Veríssimo está a pôr em ebulição o futebol português. Perceba as possíveis consequências.

É a mais recente polémica do futebol português. Depois do jogo de domingo entre o Porto e o Sporting de Braga, o árbitro Fábio Veríssimo veio queixar-se de pressões no intervalo e no final da partida no Estádio do Dragão.

Que tipo de pressões é que estão em causa?

Fábio Veríssimo terá denunciado no seu relatório do jogo que o Porto colocou uma televisão no balneário da equipa de arbitragem a transmitir, de forma repetida e contínua, os lances mais polémicos da primeira parte. A televisão não podia ser desligada e a situação repetiu-se no final do encontro. O árbitro entendeu estaa atitude como intimidação.

Já há consequências?

A consequência para já foi que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou hoje mesmo um processo disciplinar ao Porto por alegada pressão sobre o árbitro e enviou o processo para a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O Porto reagiu?

Sim. Num longo comunicado começa por reafirmar o respeito pela autonomia dos órgãos disciplinares e a sua total disponibilidade para colaborar no processo.

Sobre o caso em concreto diz que não comenta porque ainda não teve acesso aos relatórios finais da partida mas faz saber que apresentou queixa contra Fábio Verissimo no Conselho de Disciplina, alegando que o árbitro ameaçou dirigentes do clube, no jogo com o Arouca, com expulsões e outras formas de intimidação, ameaças essas que, no entendimento do FC Porto, se concretizaram no jogo do passado domingo.

O comunicado inclui, ainda, críticas à reação do Benfica e uma sugestão para que os seus rivais se disponibilizem para encontrar verdadeiras soluções para os problemas que o futebol português enfrenta.

O que disse o Benfica, que mereceu o repúdio do Porto?

O clube da Luz exigiu que a Liga, o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina atuem com urgência face às denúncias de coação sobre o árbitro. E pede consequências exemplares dada a gravidade dos acontecimentos.

O Sporting de Braga pronunciou-se?

Sim, para dizer que exige “respostas firmes e imediatas” ao caso do passado domingo.

E o Sporting, como reagiu?

O Sporting fez saber que iria apresentar queixa ao Conselho de Disciplina da Federação de Futebol para apuramento da verdade.

O Clube de Alvalade considera absolutamente inaceitável qualquer tentativa de condicionar ou pressionar árbitros ou outros agentes desportivos. E exige que as entidades competentes atuem de forma implacável, apurando todas as responsabilidades e aplicando as sanções que se impõem, sem exceções nem complacência.

Por agora, o episódio vai ser analisado. E depois, o que é que pode acontecer?

Se ficar provada a denúncia, o FC Porto incorre numa pena que pode ir da derrota à desclassificação pela alegada tentativa de pressão, descrita pelo árbitro.

O Regulamento Disciplinar da Liga prevê que o clube que exerça violência física ou moral sobre qualquer elemento da equipa de arbitragem seja punido com a sanção de desclassificação e multa.
Se a coação for na forma tentada, os clubes são punidos com sanção de derrota e, acessoriamente, com a sanção de multa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.