Polémica no dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?

É a mais recente polémica do futebol português. Depois do jogo de domingo entre o Porto e o Sporting de Braga, o árbitro Fábio Veríssimo veio queixar-se de pressões no intervalo e no final da partida no Estádio do Dragão.

Que tipo de pressões é que estão em causa?

Fábio Veríssimo terá denunciado no seu relatório do jogo que o Porto colocou uma televisão no balneário da equipa de arbitragem a transmitir, de forma repetida e contínua, os lances mais polémicos da primeira parte. A televisão não podia ser desligada e a situação repetiu-se no final do encontro. O árbitro entendeu estaa atitude como intimidação.

Já há consequências?

A consequência para já foi que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou hoje mesmo um processo disciplinar ao Porto por alegada pressão sobre o árbitro e enviou o processo para a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O Porto reagiu?

Sim. Num longo comunicado começa por reafirmar o respeito pela autonomia dos órgãos disciplinares e a sua total disponibilidade para colaborar no processo.

Sobre o caso em concreto diz que não comenta porque ainda não teve acesso aos relatórios finais da partida mas faz saber que apresentou queixa contra Fábio Verissimo no Conselho de Disciplina, alegando que o árbitro ameaçou dirigentes do clube, no jogo com o Arouca, com expulsões e outras formas de intimidação, ameaças essas que, no entendimento do FC Porto, se concretizaram no jogo do passado domingo.

O comunicado inclui, ainda, críticas à reação do Benfica e uma sugestão para que os seus rivais se disponibilizem para encontrar verdadeiras soluções para os problemas que o futebol português enfrenta.

O que disse o Benfica, que mereceu o repúdio do Porto?



O clube da Luz exigiu que a Liga, o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina atuem com urgência face às denúncias de coação sobre o árbitro. E pede consequências exemplares dada a gravidade dos acontecimentos.



O Sporting de Braga pronunciou-se?

Sim, para dizer que exige “respostas firmes e imediatas” ao caso do passado domingo.

E o Sporting, como reagiu?

O Sporting fez saber que iria apresentar queixa ao Conselho de Disciplina da Federação de Futebol para apuramento da verdade.

O Clube de Alvalade considera absolutamente inaceitável qualquer tentativa de condicionar ou pressionar árbitros ou outros agentes desportivos. E exige que as entidades competentes atuem de forma implacável, apurando todas as responsabilidades e aplicando as sanções que se impõem, sem exceções nem complacência.

Por agora, o episódio vai ser analisado. E depois, o que é que pode acontecer?

Se ficar provada a denúncia, o FC Porto incorre numa pena que pode ir da derrota à desclassificação pela alegada tentativa de pressão, descrita pelo árbitro.

O Regulamento Disciplinar da Liga prevê que o clube que exerça violência física ou moral sobre qualquer elemento da equipa de arbitragem seja punido com a sanção de desclassificação e multa.

Se a coação for na forma tentada, os clubes são punidos com sanção de derrota e, acessoriamente, com a sanção de multa.