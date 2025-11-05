Bruxelas investiga metro de Lisboa. O que vai acontecer?

Bom, pode ficar tudo parado. Se a investigação concluir que esta vantagem existiu, a Comissão Europeia pode obrigar o Metropolitano a corrigir o contrato da empreitada ou mesmo a proibir que a obra seja atribuida a este consórcio.

Por outras palavras esses subsídios terão permitido que o preço da obra fosse mais baixo, levando a que fosse a opção escolhida plo Metropolitano de Lisboa.

Segundo Bruxelas, esta empresa - que se chama CRRC e concorreu integrada no consórcio liderado pla construtora Mota-Engil - terá recebido subsídios chineses e isso terá distorcido o mercado interno.

A Comissão Europeia diz ter indícios suficientes de que a fabricante estatal chinesa de carruagens e outro material circulante terá recebido vantagem indevida no concurso público.

A investigação incide sobre as obras da linha violeta, que pretende levar o metro até ao concelho de Loures.

A Comissão Europeia europeia abriu uma investigação às obras de expansão do metro de Lisboa. Em causa, está o envolvimento de uma empresa chinesa .

Ou seja, a empreitada que ia começar já no próximo mês de dezembro pode agora ser travada. E adiar ainda mais o prazo para terminar que inicialmente seria no final do próximo ano, em 2026, mas já foi adiado para 2029. E com isto pode atrasar-se ainda mais, o que não é novidade nas obras em Portugal, diga-se.

Este projecto de expansão do metro parece especialmente enguiçado, não é?

Sim, tem sido um parto dificil, como se costuma dizer. A ideia é construir um metro ligeiro e de superfíce, que ligue Odivelas a Loures, com 17 estações. O primeiro concurso foi lançado em março de 2024, mas todas as propostas acabaram por ser recusadas, por estarem acima do valor definido plo Metropolitano.

No passado mês de julho, o concurso foi relançado, com um reforço de verbas, e de todas as propostas, a única a ficar abaixo desse valor - por cerca de 1 milhão de euros - foi precisamente a da Mota Engil, que está agora a ser investigada.

Há mais obras em curso no Metropolitano de Lisboa. Como é que estão a correr?

Além da linha violeta, há mais 2 linhas que estão a sofrer obras de expansão. Aquela onde o processo parece estar a correr melhor é a linha verde. que vai passar a ser uma linha circular e ligar o Rato ao Cais do Sodré. A previsão é que seja inaugurada já no segundo semestre do próximo ano.

Além disso, está previsto também para o próximo mês de dezembro o início das obras da linha vermelha.

O projeto pretende prolongar a linha desde São Sebastião até Alcântara, mas tem sido igualmente adiado inúmeras vezes. O concurso foi ganho pla Mota Engil, mas impugnado plos concorrentes e só agora teve luz verde. Os atrasos já levaram inclusivé à perda de parte da verba da obra, que estavam incluída no pacote do PRR.

Portanto, ainda vamos ter de esperar até vermos a luz ao fundo do túnel do metro.