Mais de mil médicos tarefeiros ameaçam paralisar urgências. O que está em causa?

É também uma forma de evitar a dependência do SNS em relação aos médicos em prestação de serviço.

Daí que o Governo tenha aprovado em Conselho de Ministros uma redução dos valores pagos aos clínicos pagos à hora, para os aproximar dos médicos contratados.

Ganham mais. Um médico com contrato no SNS recebe, no máximo, 36 euros por hora. Portanto, apesar de parecer - à partida - uma relação laboral precária, a verdade é que os tarefeiros recebem mais do que os médicos contratados.

Em Portugal, essa remuneração varia entre 40 e 100 euros por hora, sendo que o valor é mais elevado nas situações nas regiões onde há mais carência de médicos, ou nos casos em que há falta de profissionais em determinada especialidade médica.

É um profissional que presta serviços no SNS, mas não tem um contrato. É pago à hora.

Os hospitais estão preocupados com a eventualidade de uma paralisação dos médicos tarefeiros. Pode estar em causa o funcionamento das urgências do SNS.

Então, mas por que protestam os médicos tarefeiros?

Queixam-se que a redução do valor da hora pago neste regime compromete a atratividade do regime de prestação de serviços. Daí esta ameaça de paralisação geral das urgências do Serviço Nacional de Saúde, caso o decreto-lei do Governo seja aprovado.

Em vários serviços de urgência, os médicos em regime de prestação de serviço asseguram mais de metade dos turnos.

Por isso, a confirmar-se este protesto, o impacto pode ser muito significativo, porque estão em causa três dias de paragem que podem pôr em causa o funcionamento dos serviços, sobretudo no período crítico das festas entre o Natal e o Ano Novo.

Ora, com as escalas já definidas para o final do ano, qualquer retirada de disponibilidade pode levar à rutura dos serviços.

De resto, os administradores hospitalares já alertaram para esse risco.

O que diz a Ordem dos Médicos?

Reconhece que os médicos tarefeiros estão a ser injustamente acusados de quererem manter o SNS na sua dependência. Se há casos em que mais de metade dos turnos de urgência são assegurados por estes profissionais, isso é um sinal da falta de médicos nos quadros.

Contudo, o bastonário da Ordem dos Médicos já disse que discorda desta forma de luta. Carlos Cortes pede aos profissionais que façam uma reflexão ética e deontológica que coloquem a sua prioridade nos cuidados aos doentes.

Já houve protestos deste género no passado?

Sim. Há dois anos, o movimento “Médicos em Luta” provocou graves constrangimentos ao recusar horas extra além das obrigatórias. Em muitos casos, as vias verdes coronária e do AVC foram encerradas, numa situação que se prolongou durante meses.

Esta ameaça de protesto dos tarefeiros traz de volta esse receio, porque as consequências podem ser ainda mais graves, porque - a acontecer - essa paragem de três dias será no final do ano que já é, tradicionalmente, uma altura difícil.