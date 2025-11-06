Explicador Renascença
Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?

Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?

06 nov, 2025 • João Maldonado , André Maia


A Bola Branca da Renascença fez as contas para saber se o selecionador nacional varia ou não as suas convocatórias.

No Explicador desta tarde falamos de futebol. Roberto Martínez tem repetido em conferências de imprensa que dá muitas oportunidades na seleção nacional, mas será mesmo assim?

A Bola Branca da Renascença fez as contas e o selecionador nacional é na verdade, desde que assumiu o cargo, dos que menos varia nas convocatórias a nível europeu.

Desde a estreia de Martínez em março de 2023 quantos jogadores se mantêm na seleção?

O número é muito alto, especialmente se compararmos com outras seleções.

O desafio para que as contas fossem feitas veio do próprio Roberto Martínez. Pediu aos jornalistas para que olhassem para a primeira convocatória que realizou há mais de 2 anos e meio.

Estávamos em altura de apuramento para o Europeu de 2024 e Portugal tinha pela frente o Liechtenstein e o Luxemburgo.

Dessa primeira convocatória mantêm-se 17 jogadores em relação à última lista que Martínez apresentou. Ou seja, 68%: mais de dois terços.

E quem são esses jogadores que se mantêm nas convocatórias?

Os guarda-redes Diogo Costa e José Sá.

Os defesas António Silva, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio e Rúben Dias.

Os médios João Palhinha, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Rúben Neves, Vitinha e Bernardo Silva.

E os avançados Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão.

Se compararmos com Espanha a diferença é notória.

Enquanto Luis De La Fuente pôs em campo, no mesmo período de tempo, 73 jogadores... Roberto Martínez utilizou apenas 42 jogadores por Portugal.

Assim, a diferença para Espanha é grande.

Em relação às seleções que jogaram o Euro 2024, como se encontra Portugal?

Entre todas as equipas que estiveram no último Europeu: Portugal é a segunda que mais jogadores mantém nas convocatórias desde que Martínez é selecionador.

Só a Turquia mantém uma base mais alta, com 18 jogadores que continuam a ser convocados.

Itália mantém 9 jogadores e Inglaterra 8.

A Alemanha, a par de Espanha, mantém apenas 7 jogadores num espaço de 2 anos e 8 meses.

Amanhã é dia de nova convocatória da seleção. São esperadas novidades?

São os dois últimos jogos de apuramento para o Mundial 2026, com a Irlanda e com a Arménia.

Apesar de Martínez sublinhar que há vários jogadores às portas da seleção... a verdade é que não se esperam grande mudanças: tendo em conta a pouca rotatividade que o selecionador tem optado por fazer.

Ainda assim, com Nuno Mendes lesionado, abre-se a porta a que, por exemplo, Leonardo Lelo, do Braga possa entrar nas contas.

Veremos se algum jogador terá a oportunidade de se mostrar pela primeira vez ao serviço da seleção.

