Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?

06 nov, 2025 • João Maldonado , André Maia
No Explicador desta tarde falamos de futebol. Roberto Martínez tem repetido em conferências de imprensa que dá muitas oportunidades na seleção nacional, mas será mesmo assim?
A Bola Branca da Renascença fez as contas e o selecionador nacional é na verdade, desde que assumiu o cargo, dos que menos varia nas convocatórias a nível europeu.
O número é muito alto, especialmente se compararmos com outras seleções.
O desafio para que as contas fossem feitas veio do próprio Roberto Martínez. Pediu aos jornalistas para que olhassem para a primeira convocatória que realizou há mais de 2 anos e meio.
Estávamos em altura de apuramento para o Europeu de 2024 e Portugal tinha pela frente o Liechtenstein e o Luxemburgo.
Dessa primeira convocatória mantêm-se 17 jogadores em relação à última lista que Martínez apresentou. Ou seja, 68%: mais de dois terços.
Os guarda-redes Diogo Costa e José Sá.
Os defesas António Silva, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio e Rúben Dias.
Os médios João Palhinha, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Rúben Neves, Vitinha e Bernardo Silva.
E os avançados Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão.
Se compararmos com Espanha a diferença é notória.
Técnico nacional acrescenta: “Estágio de setembro (...)
Enquanto Luis De La Fuente pôs em campo, no mesmo período de tempo, 73 jogadores... Roberto Martínez utilizou apenas 42 jogadores por Portugal.
Assim, a diferença para Espanha é grande.
Entre todas as equipas que estiveram no último Europeu: Portugal é a segunda que mais jogadores mantém nas convocatórias desde que Martínez é selecionador.
Só a Turquia mantém uma base mais alta, com 18 jogadores que continuam a ser convocados.
Itália mantém 9 jogadores e Inglaterra 8.
A Alemanha, a par de Espanha, mantém apenas 7 jogadores num espaço de 2 anos e 8 meses.
São os dois últimos jogos de apuramento para o Mundial 2026, com a Irlanda e com a Arménia.
Apesar de Martínez sublinhar que há vários jogadores às portas da seleção... a verdade é que não se esperam grande mudanças: tendo em conta a pouca rotatividade que o selecionador tem optado por fazer.
Ainda assim, com Nuno Mendes lesionado, abre-se a porta a que, por exemplo, Leonardo Lelo, do Braga possa entrar nas contas.
Veremos se algum jogador terá a oportunidade de se mostrar pela primeira vez ao serviço da seleção.