Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?

No Explicador desta tarde falamos de futebol. Roberto Martínez tem repetido em conferências de imprensa que dá muitas oportunidades na seleção nacional, mas será mesmo assim?

A Bola Branca da Renascença fez as contas e o selecionador nacional é na verdade, desde que assumiu o cargo, dos que menos varia nas convocatórias a nível europeu.

Desde a estreia de Martínez em março de 2023 quantos jogadores se mantêm na seleção?

O número é muito alto, especialmente se compararmos com outras seleções.

O desafio para que as contas fossem feitas veio do próprio Roberto Martínez. Pediu aos jornalistas para que olhassem para a primeira convocatória que realizou há mais de 2 anos e meio.

Estávamos em altura de apuramento para o Europeu de 2024 e Portugal tinha pela frente o Liechtenstein e o Luxemburgo.

Dessa primeira convocatória mantêm-se 17 jogadores em relação à última lista que Martínez apresentou. Ou seja, 68%: mais de dois terços.

E quem são esses jogadores que se mantêm nas convocatórias?

Os guarda-redes Diogo Costa e José Sá.

Os defesas António Silva, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio e Rúben Dias.

Os médios João Palhinha, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Rúben Neves, Vitinha e Bernardo Silva.

E os avançados Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão.

Se compararmos com Espanha a diferença é notória.