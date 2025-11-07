Vai haver um apagão este fim de semana em várias regiões do país. Quais são as zonas afetadas?

Vai haver um apagão este fim de semana em várias regiões do país. São sete os concelhos que, no próximo domingo, ficam temporariamente sem eletricidade.

Quais são as zonas afetadas?

Antes de mais, esta é uma situação que já estava prevista e terá efeitos muito localizados.

Na cidade de Lisboa, Campolide fica sem luz entre as cinco e as 11 da manhã; em Sintra, a suspensão do abastecimento afeta as freguesias de Terrugem e São João das Lampas, das seis às 11 da manhã; já em Oeiras, o corte será entre as sete e as 11 da manhã em Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo.

No Algarve, o apagão será entre as sete e as 11 da manhã, nos concelhos de Faro, Lagos e Olhão.

E, no distrito de Santarém, a luz vai estar cortada entre as seis e as sete da manhã, em duas freguesias do concelho de Tomar.

Porquê?

Por causa de uma intervenção programada da E-Redes para trabalhos de manutenção na rede. Por razões de segurança, não há alternativa e o abastecimento elétrico tem mesmo de ser cortado.

Através de um esclarecimento publicado no seu site, a empresa que gere a rede de distribuição elétrica diz que serão realizadas manobras técnicas, ligações, reparações e ações de manutenção que servem para corrigir situações que possam gerar insegurança e para prevenir avarias futuras.

Está relacionado com as medidas de prevenção para um futuro apagão geral?

Não, estas interrupções fazem parte da manutenção regular da rede elétrica.

O objetivo é garantir a qualidade, a fiabilidade e a segurança da rede de distribuição. São ações planeadas com antecedência e comunicadas aos clientes, é rotina.

Num esclarecimento à agência Lusa, a E-Redes assegura que estes trabalhos acontecem com regularidade aos domingos, precisamente quando o consumo é mais baixo.

Ainda assim, que cuidados devem ter os moradores?

Durante o período da intervenção, as instalações devem ser consideradas permanentemente em tensão, ou seja, com risco de corrente elétrica. Por isso, é essencial não mexer em equipamentos elétricos ou quadros de distribuição e seguir todas as recomendações de segurança.

A E-Redes garante que a luz volta dentro do horário previsto em cada região?

Na medida do possível, sim. A empresa afirma que utiliza métodos para minimizar a duração das interrupções e que está consciente do impacto junto dos clientes.

Embora os horários estejam definidos, pode haver pequenas variações. Por isso, recomenda aos clientes que estejam preparados para eventuais atrasos na reposição do serviço.

Vai haver outras intervenções no resto do país?

É uma possibilidade, mas não este fim de semana.

A E-Redes lembra que o mapa de interrupções pode ser atualizado a qualquer momento, e recomenda aos clientes que consultem as informações disponibilizadas no site da empresa através do código postal.

Devem também estar atentos a notificações personalizadas por email ou SMS.