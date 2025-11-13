Como é que funciona a nova Loja do Cidadão Virtual?

Foi anunciada na próxima semana e agora existe mesmo. A Loja do Cidadão Virtual tem 150 serviços públicos para particulares e empresas, que terão também disponível o atendimento por vídeo chamada com marcação.

Como é que temos acesso à Loja do Cidadão Virtual?

O acesso à Loja do Cidadão Virtual pode ser feito através do portal gov.pt. Para isso é necessário usar a Chave Móvel Digital.

Significa que basta usar um telemóvel ou um computador para resolver vários problemas que até agora exigiam uma deslocação uma loja física.

Que tipo de serviços estão disponíveis na loja online?

São muitos e variados.

No total são 150: 23 destinam-se a cidadãos e 127 a empresas e negócios e incluem, por exemplo, a alteração da morada do Cartão de Cidadão, a renovação da Carta de Condução, a criação de uma empresa online, a alteração do nome, da sede ou do objeto social de uma empresa e o pedido de registo de beneficiário efetivo.

Todos os serviços têm atendimento por videochamada?

Não, a loja virtual agrega 22 entidades públicas, cinco das quais têm apoio por videochamada, o que permite um atendimento humano, replicando a experiência personalizada das Lojas de Cidadão físicas.

Para aceder a este serviço é preciso fazer marcação, para garantir que há disponibilidade de atendimento.

Como é que se marca?

Basta abrir a página do serviço que pretende e clicar no botão "Apoio" no lado direito preencher o formulário de agendamento e depois recebe um email a confirmar a sua marcação.

Que serviços é que dispõem de apoio por vídeochamada?

São cerca de 30, mas há apoio, por exemplo, para renovar ou alterar a morada do Cartão de Cidadão (no caso dos maiores de 25 anos), para ativar a assinatura digital da Chave Móvel Digital, pedir o certificado de registo criminal.

Na área da saúde, é possível marcar consultas no centro de saúde; pedir a isenção de taxas moderadoras por insuficiência económica e até o reembolso de despesas à ADSE

Os condutores podem renovar a carta de condução, consultar o histórico de contraordenações rodoviárias e os pontos da carta.

E para as empresas também há apoio personalizado?

Sim, as empresas podem pedir apoio para comunicarem uma liquidação ou saldos; os feirantes e vendedores ambulantes podem alterar ou cessar a atividade ou fazer o registo no Balcão dos Fundos...

Porque são estes 150 serviços e não outros?

O Governo diz que foram escolhidos com base na sua relevância e frequência de utilização, para garantir que as necessidades mais comuns de cidadãos e empresas são as primeiras a estar disponíveis neste novo canal digital.

Mas a plataforma vai evoluir gradualmente, para que no futuro possa disponibilizar todos os serviços públicos, poupando tempo em espera aos cidadãos e dando tempo às lojas físicas para os atendimentos.

As lojas físicas não vão fechar?

Não, há até a promessa de abrir mais 18 lojas físicas até 30 de junho.

Em princípio, no início do ano, há várias que vão ter horário de funcionamento alargado . As primeiras lojas com o novo horário vão ser em Braga, Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Aveiro, Viseu, Odivelas, Setúbal, Faro e Seixal.