Como é que funciona a nova Loja do Cidadão Virtual?

13 nov, 2025 • Anabela Góis
Foi anunciada na próxima semana e agora existe mesmo. A Loja do Cidadão Virtual tem 150 serviços públicos para particulares e empresas, que terão também disponível o atendimento por vídeo chamada com marcação.
O acesso à Loja do Cidadão Virtual pode ser feito através do portal gov.pt. Para isso é necessário usar a Chave Móvel Digital.
Significa que basta usar um telemóvel ou um computador para resolver vários problemas que até agora exigiam uma deslocação uma loja física.
São muitos e variados.
No total são 150: 23 destinam-se a cidadãos e 127 a empresas e negócios e incluem, por exemplo, a alteração da morada do Cartão de Cidadão, a renovação da Carta de Condução, a criação de uma empresa online, a alteração do nome, da sede ou do objeto social de uma empresa e o pedido de registo de beneficiário efetivo.
Não, a loja virtual agrega 22 entidades públicas, cinco das quais têm apoio por videochamada, o que permite um atendimento humano, replicando a experiência personalizada das Lojas de Cidadão físicas.
Para aceder a este serviço é preciso fazer marcação, para garantir que há disponibilidade de atendimento.
Basta abrir a página do serviço que pretende e clicar no botão "Apoio" no lado direito preencher o formulário de agendamento e depois recebe um email a confirmar a sua marcação.
São cerca de 30, mas há apoio, por exemplo, para renovar ou alterar a morada do Cartão de Cidadão (no caso dos maiores de 25 anos), para ativar a assinatura digital da Chave Móvel Digital, pedir o certificado de registo criminal.
Na área da saúde, é possível marcar consultas no centro de saúde; pedir a isenção de taxas moderadoras por insuficiência económica e até o reembolso de despesas à ADSE
Os condutores podem renovar a carta de condução, consultar o histórico de contraordenações rodoviárias e os pontos da carta.
Sim, as empresas podem pedir apoio para comunicarem uma liquidação ou saldos; os feirantes e vendedores ambulantes podem alterar ou cessar a atividade ou fazer o registo no Balcão dos Fundos...
O Governo diz que foram escolhidos com base na sua relevância e frequência de utilização, para garantir que as necessidades mais comuns de cidadãos e empresas são as primeiras a estar disponíveis neste novo canal digital.
Mas a plataforma vai evoluir gradualmente, para que no futuro possa disponibilizar todos os serviços públicos, poupando tempo em espera aos cidadãos e dando tempo às lojas físicas para os atendimentos.
Não, há até a promessa de abrir mais 18 lojas físicas até 30 de junho.
Em princípio, no início do ano, há várias que vão ter horário de funcionamento alargado . As primeiras lojas com o novo horário vão ser em Braga, Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Aveiro, Viseu, Odivelas, Setúbal, Faro e Seixal.