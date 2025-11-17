Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
As novas leis contra ocupações ilegais mudam o quê?

As novas leis contra ocupações ilegais mudam o quê?

17 nov, 2025 • João Maldonado


No Explicador Renascença desta segunda-feira, falamos sobre as alterações às leis contra as ocupações ilegais de casas, que reforçam penas e poderes judiciais para proteger o direito à propriedade.

A realidade das ocupações de casas em Portugal é assim tão grave que justifique estas alterações?

A incidência de casos tem vindo a aumentar, com o agravamento do problema da habitação – escassa e cara – como pano de fundo. Têm-se multiplicado notícias de ocupações ilegais. Na semana passada, oito pessoas foram desalojadas no Bairro da Urmeira, em Odivelas, por ocuparem casas do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, imóveis que vão ser demolidos por falta de condições. No verão, a Câmara Municipal de Lisboa identificava cerca de 700 ocupações ilegais por resolver. As novas leis visam proteger o direito de propriedade, através do reforço das penas aplicáveis e dos poderes dos juízes nas ordens de despejo.

O que é que muda concretamente? Que penas passam a poder ser aplicadas?

Mantém-se a pena prevista até aqui: prisão até dois anos ou multa até 240 dias para quem invada ou ocupe um imóvel que não lhe pertença. As novidades passam pelo agravamento das penas: se a ocupação for feita com recurso a violência ou ameaças graves, a pena de prisão pode chegar aos três anos. Nos casos mais extremos, em que haja intenção lucrativa, a pena pode ir até quatro anos. Outra alteração relevante é que a tentativa de ocupação passa também a ser punível. Todos estes processos continuam a depender de apresentação de queixa.

Estes processos nos tribunais não são geralmente morosos?

Sim, mas com as novas regras os juízes ganham mais margem para agir rapidamente. Se houver fortes indícios de ocupação ilegal e se for claro que o queixoso é o legítimo proprietário, o juiz pode determinar a devolução imediata da casa, mesmo que não exista risco de fuga ou destruição de provas – condições que até agora eram exigidas para aplicar medidas de coação mais gravosas.

No caso de se tratar de um imóvel público, o procedimento é o mesmo?

Não exatamente. Se o imóvel ocupado for público e estiver a ser usado como habitação, a lei prevê uma análise da situação socioeconómica das pessoas envolvidas. Caso se justifique, as autoridades devem acionar as respostas sociais adequadas antes de qualquer despejo.

Todos os partidos aprovaram estas alterações?

Não. As novas leis foram aprovadas com os votos favoráveis de PSD, PS, Iniciativa Liberal, CDS e JPP. O PAN optou pela abstenção. Livre, PCP, Bloco de Esquerda e Chega votaram contra. O Chega considerou as medidas insuficientes e defendeu que, em casos de flagrante delito, as expulsões pudessem ser feitas imediatamente pela polícia, sem necessidade de ordem judicial. Propôs também penas de prisão até cinco anos em casos de ocupações com violência ou ameaças, com possibilidade de agravamento se houvesse intenção de lucro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
EUA e Venezuela estão na iminência de uma guerra?
17 nov, 2025

EUA e Venezuela estão na iminência de uma guerra?

Os novos portugueses. Quem são, de onde vêm e onde moram?
14 nov, 2025

Os novos portugueses. Quem são, de onde vêm e onde moram?

Mulheres em Portugal trabalham dois meses à borla? O que dizem os números da desigualdade salarial?
14 nov, 2025

Mulheres em Portugal trabalham dois meses à borla? O que dizem os números da desigualdade salarial?

Como é que funciona a nova Loja do Cidadão Virtual?
13 nov, 2025

Como é que funciona a nova Loja do Cidadão Virtual?

Vem aí uma tempestade solar. Há risco de um novo apagão?
13 nov, 2025

Vem aí uma tempestade solar. Há risco de um novo apagão?

O que mostram os números da Saúde? Tempos de espera em queda e subida dos internamentos sociais
12 nov, 2025

O que mostram os números da Saúde? Tempos de espera em queda e subida dos internamentos sociais

Proibição de telemóveis nas escolas vai alargar-se no próximo ano letivo?
12 nov, 2025

Proibição de telemóveis nas escolas vai alargar-se no próximo ano letivo?

Que mudanças quer o Governo fazer nas leis do trabalho?
11 nov, 2025

Que mudanças quer o Governo fazer nas leis do trabalho?

COP30 deve assumir medidas concretas depois de reconhecer fracasso de objetivo anterior?
11 nov, 2025

COP30 deve assumir medidas concretas depois de reconhecer fracasso de objetivo anterior?

Sarkozy libertado ao fim de 20 dias. Porquê?
10 nov, 2025

Sarkozy libertado ao fim de 20 dias. Porquê?

Novas regras da portabilidade do número de telemóvel. O que muda?
10 nov, 2025

Novas regras da portabilidade do número de telemóvel. O que muda?

Quando passa a ser pago o IUC?
07 nov, 2025

Quando passa a ser pago o IUC?

Vai haver um apagão este fim de semana em várias regiões do país. Quais são as zonas afetadas?
07 nov, 2025

Vai haver um apagão este fim de semana em várias regiões do país. Quais são as zonas afetadas?

Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?
06 nov, 2025

Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?

Mais de mil médicos tarefeiros ameaçam paralisar urgências. O que está em causa?
06 nov, 2025

Mais de mil médicos tarefeiros ameaçam paralisar urgências. O que está em causa?

Bruxelas investiga metro de Lisboa. O que vai acontecer?
05 nov, 2025

Bruxelas investiga metro de Lisboa. O que vai acontecer?

Regresso do vasilhame. Comprar bebidas vai implicar o pagamento do valor do depósito?
05 nov, 2025

Regresso do vasilhame. Comprar bebidas vai implicar o pagamento do valor do depósito?

Polémica no Dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?
04 nov, 2025

Polémica no Dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?

Intruso colocou saco ilegal dentro da prisão. Há mais casos destes?
04 nov, 2025

Intruso colocou saco ilegal dentro da prisão. Há mais casos destes?

Porque é que há tantos atrasos no pagamento do apoio à renda?
03 nov, 2025

Porque é que há tantos atrasos no pagamento do apoio à renda?

A ministra da Saúde foi mal informada sobre o caso da grávida que morreu no Amadora-Sintra?
03 nov, 2025

A ministra da Saúde foi mal informada sobre o caso da grávida que morreu no Amadora-Sintra?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.