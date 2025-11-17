O que muda com as novas leis anti-ocupações ilegais?

A realidade das ocupações de casas em Portugal é assim tão grave que justifique estas alterações?

A incidência de casos tem vindo a aumentar, com o agravamento do problema da habitação – escassa e cara – como pano de fundo. Têm-se multiplicado notícias de ocupações ilegais. Na semana passada, oito pessoas foram desalojadas no Bairro da Urmeira, em Odivelas, por ocuparem casas do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, imóveis que vão ser demolidos por falta de condições. No verão, a Câmara Municipal de Lisboa identificava cerca de 700 ocupações ilegais por resolver. As novas leis visam proteger o direito de propriedade, através do reforço das penas aplicáveis e dos poderes dos juízes nas ordens de despejo.

O que é que muda concretamente? Que penas passam a poder ser aplicadas?

Mantém-se a pena prevista até aqui: prisão até dois anos ou multa até 240 dias para quem invada ou ocupe um imóvel que não lhe pertença. As novidades passam pelo agravamento das penas: se a ocupação for feita com recurso a violência ou ameaças graves, a pena de prisão pode chegar aos três anos. Nos casos mais extremos, em que haja intenção lucrativa, a pena pode ir até quatro anos. Outra alteração relevante é que a tentativa de ocupação passa também a ser punível. Todos estes processos continuam a depender de apresentação de queixa.

Estes processos nos tribunais não são geralmente morosos?

Sim, mas com as novas regras os juízes ganham mais margem para agir rapidamente. Se houver fortes indícios de ocupação ilegal e se for claro que o queixoso é o legítimo proprietário, o juiz pode determinar a devolução imediata da casa, mesmo que não exista risco de fuga ou destruição de provas – condições que até agora eram exigidas para aplicar medidas de coação mais gravosas.

No caso de se tratar de um imóvel público, o procedimento é o mesmo?

Não exatamente. Se o imóvel ocupado for público e estiver a ser usado como habitação, a lei prevê uma análise da situação socioeconómica das pessoas envolvidas. Caso se justifique, as autoridades devem acionar as respostas sociais adequadas antes de qualquer despejo.

Todos os partidos aprovaram estas alterações?

Não. As novas leis foram aprovadas com os votos favoráveis de PSD, PS, Iniciativa Liberal, CDS e JPP. O PAN optou pela abstenção. Livre, PCP, Bloco de Esquerda e Chega votaram contra. O Chega considerou as medidas insuficientes e defendeu que, em casos de flagrante delito, as expulsões pudessem ser feitas imediatamente pela polícia, sem necessidade de ordem judicial. Propôs também penas de prisão até cinco anos em casos de ocupações com violência ou ameaças, com possibilidade de agravamento se houvesse intenção de lucro.