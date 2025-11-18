O que levou a Polícia Judiciária a fazer buscas na TAP e no grupo Barraqueiro?

Afinal, o que desencadeou esta operação?

Na origem da operação está o processo de privatização da TAP, realizado em 2015, na fase final do Governo PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelho. Nessa altura, a TAP foi vendida a um consórcio liderado pelos empresários David Neeleman e Humberto Pedrosa, através da Atlantic Gateway.

A investigação centra-se na compra de 61% do capital da TAP por este consórcio e num negócio paralelo de aquisição de aviões à Airbus. Suspeita-se que David Neeleman tenha utilizado fundos próprios da TAP para, em conjunto com Humberto Pedrosa, adquirir a transportadora aérea portuguesa. Há também indícios de que o empresário possa ter concedido um benefício elevado à Airbus.

As buscas não se limitaram à TAP e ao grupo Barraqueiro. Atingiram também a Parpública – entidade gestora de participações do Estado – e cerca de 20 outros locais, incluindo residências, sociedades de advogados e de revisores oficiais de contas.

O inquérito decorre no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e resulta de uma queixa apresentada em 2023 pelos então ministros socialistas Pedro Nuno Santos e Fernando Medina.

Que tipo de crimes podem estar associados?

Em causa estão suspeitas de vários crimes económicos e financeiros, nomeadamente: administração danosa, participação económica em negócio, corrupção passiva no setor privado, fraude fiscal qualificada e fraude à Segurança Social qualificada.

A operação mobilizou dez procuradores e sete juízes.

E já há arguidos constituídos?

Quatro arguidos é o balanço das buscas relacionadas com a privatização da TAP, anunciou esta terça-feira o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Os arguidos na Operação "Voo TP789" são duas pessoas singulares e duas empresas, indica o Ministério Público, em comunicado.

O DCIAP não revela nomes mas, de acordo com o "Correio da Manhã", o empresário Humberto Pedrosa, dono da empresa Barraqueiro, e o filho, David Pedrosa, foram constituídos arguidos.

E as empresas visadas, a TAP e a Barraqueiro já se pronunciaram sobre estas buscas?

Sim. O grupo Barraqueiro confirmou as buscas na sede das suas empresas em Lisboa e expressou total confiança e tranquilidade.

Em comunicado, a empresa afirma que já tinha entregado voluntariamente ao Ministério Público um dossier com toda a informação relevante sobre a privatização da TAP, incluindo elementos que provariam não ter havido qualquer ato irregular ou suspeito.

Também em comunicado, a TAP declarou que não comenta processos judiciais, mas assegura colaboração total com as autoridades em todas as investigações.

A Parpública limitou-se a confirmar as buscas realizadas pela Polícia Judiciária.

O diretor da PJ confirmou que a instituição está a apoiar a investigação, sem adiantar mais detalhes sobre a operação.

E o Governo ou o Presidente da República manifestaram alguma posição?

Sim. O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, afirmou estar “absolutamente tranquilo” com o processo. Sublinhou que esta privatização foi uma das mais escrutinadas da vida pública portuguesa, tendo sido alvo de avaliações pelo Tribunal de Contas, pela Justiça e por uma comissão parlamentar de inquérito.

O Ministério das Infraestruturas, em comunicado, indicou que não comenta processos judiciais, mas encara com normalidade as diligências da PJ. Garante ainda total colaboração com as autoridades e destaca que o Governo está concentrado no atual processo de privatização da TAP, cujo prazo para apresentação de Propostas de Intenção de Compra termina no dia 22 de novembro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esperar que a investigação seja “cabal e rápida”. Referiu que a privatização da TAP envolve o interesse de vários candidatos e afirmou que quanto menor for a dúvida sobre o que se passou, melhor será para a posição de Portugal.