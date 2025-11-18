Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
O que levou a Polícia Judiciária a fazer buscas na TAP e no grupo Barraqueiro?

O que levou a Polícia Judiciária a fazer buscas na TAP e no grupo Barraqueiro?

18 nov, 2025 • Marisa Gonçalves


No Explicador Renascença desta terça-feira, falamos sobre as buscas realizadas pela Polícia Judiciária na TAP, no grupo Barraqueiro e noutros locais, no âmbito do processo de privatização da transportadora aérea nacional.

Afinal, o que desencadeou esta operação?

Na origem da operação está o processo de privatização da TAP, realizado em 2015, na fase final do Governo PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelho. Nessa altura, a TAP foi vendida a um consórcio liderado pelos empresários David Neeleman e Humberto Pedrosa, através da Atlantic Gateway.

A investigação centra-se na compra de 61% do capital da TAP por este consórcio e num negócio paralelo de aquisição de aviões à Airbus. Suspeita-se que David Neeleman tenha utilizado fundos próprios da TAP para, em conjunto com Humberto Pedrosa, adquirir a transportadora aérea portuguesa. Há também indícios de que o empresário possa ter concedido um benefício elevado à Airbus.

As buscas não se limitaram à TAP e ao grupo Barraqueiro. Atingiram também a Parpública – entidade gestora de participações do Estado – e cerca de 20 outros locais, incluindo residências, sociedades de advogados e de revisores oficiais de contas.

O inquérito decorre no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e resulta de uma queixa apresentada em 2023 pelos então ministros socialistas Pedro Nuno Santos e Fernando Medina.

Que tipo de crimes podem estar associados?

Em causa estão suspeitas de vários crimes económicos e financeiros, nomeadamente: administração danosa, participação económica em negócio, corrupção passiva no setor privado, fraude fiscal qualificada e fraude à Segurança Social qualificada.

A operação mobilizou dez procuradores e sete juízes.

E já há arguidos constituídos?

Até ao momento, não existe confirmação oficial da constituição de arguidos. No entanto, a edição online do Jornal de Notícias avança que está prevista a constituição de vários arguidos, entre os quais Humberto Pedrosa, líder do grupo Barraqueiro. Esta informação não foi ainda confirmada oficialmente.

E as empresas visadas, a TAP e a Barraqueiro já se pronunciaram sobre estas buscas?

Sim. O grupo Barraqueiro confirmou as buscas na sede das suas empresas em Lisboa e expressou total confiança e tranquilidade.

Em comunicado, a empresa afirma que já tinha entregado voluntariamente ao Ministério Público um dossier com toda a informação relevante sobre a privatização da TAP, incluindo elementos que provariam não ter havido qualquer ato irregular ou suspeito.

Também em comunicado, a TAP declarou que não comenta processos judiciais, mas assegura colaboração total com as autoridades em todas as investigações.

A Parpública limitou-se a confirmar as buscas realizadas pela Polícia Judiciária.

O diretor da PJ confirmou que a instituição está a apoiar a investigação, sem adiantar mais detalhes sobre a operação.

E o Governo ou o Presidente da República manifestaram alguma posição?

Sim. O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, afirmou estar “absolutamente tranquilo” com o processo. Sublinhou que esta privatização foi uma das mais escrutinadas da vida pública portuguesa, tendo sido alvo de avaliações pelo Tribunal de Contas, pela Justiça e por uma comissão parlamentar de inquérito.

O Ministério das Infraestruturas, em comunicado, indicou que não comenta processos judiciais, mas encara com normalidade as diligências da PJ. Garante ainda total colaboração com as autoridades e destaca que o Governo está concentrado no atual processo de privatização da TAP, cujo prazo para apresentação de Propostas de Intenção de Compra termina no dia 22 de novembro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esperar que a investigação seja “cabal e rápida”. Referiu que a privatização da TAP envolve o interesse de vários candidatos e afirmou que quanto menor for a dúvida sobre o que se passou, melhor será para a posição de Portugal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Plano de Trump para Gaza aprovado. O que é que vai acontecer?
18 nov, 2025

Plano de Trump para Gaza aprovado. O que é que vai acontecer?

O que muda com as novas leis anti-ocupações ilegais?
17 nov, 2025

O que muda com as novas leis anti-ocupações ilegais?

EUA e Venezuela estão na iminência de uma guerra?
17 nov, 2025

EUA e Venezuela estão na iminência de uma guerra?

Os novos portugueses. Quem são, de onde vêm e onde moram?
14 nov, 2025

Os novos portugueses. Quem são, de onde vêm e onde moram?

Mulheres em Portugal trabalham dois meses à borla? O que dizem os números da desigualdade salarial?
14 nov, 2025

Mulheres em Portugal trabalham dois meses à borla? O que dizem os números da desigualdade salarial?

Como é que funciona a nova Loja do Cidadão Virtual?
13 nov, 2025

Como é que funciona a nova Loja do Cidadão Virtual?

Vem aí uma tempestade solar. Há risco de um novo apagão?
13 nov, 2025

Vem aí uma tempestade solar. Há risco de um novo apagão?

O que mostram os números da Saúde? Tempos de espera em queda e subida dos internamentos sociais
12 nov, 2025

O que mostram os números da Saúde? Tempos de espera em queda e subida dos internamentos sociais

Proibição de telemóveis nas escolas vai alargar-se no próximo ano letivo?
12 nov, 2025

Proibição de telemóveis nas escolas vai alargar-se no próximo ano letivo?

Que mudanças quer o Governo fazer nas leis do trabalho?
11 nov, 2025

Que mudanças quer o Governo fazer nas leis do trabalho?

COP30 deve assumir medidas concretas depois de reconhecer fracasso de objetivo anterior?
11 nov, 2025

COP30 deve assumir medidas concretas depois de reconhecer fracasso de objetivo anterior?

Sarkozy libertado ao fim de 20 dias. Porquê?
10 nov, 2025

Sarkozy libertado ao fim de 20 dias. Porquê?

Novas regras da portabilidade do número de telemóvel. O que muda?
10 nov, 2025

Novas regras da portabilidade do número de telemóvel. O que muda?

Quando passa a ser pago o IUC?
07 nov, 2025

Quando passa a ser pago o IUC?

Vai haver um apagão este fim de semana em várias regiões do país. Quais são as zonas afetadas?
07 nov, 2025

Vai haver um apagão este fim de semana em várias regiões do país. Quais são as zonas afetadas?

Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?
06 nov, 2025

Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?

Mais de mil médicos tarefeiros ameaçam paralisar urgências. O que está em causa?
06 nov, 2025

Mais de mil médicos tarefeiros ameaçam paralisar urgências. O que está em causa?

Bruxelas investiga metro de Lisboa. O que vai acontecer?
05 nov, 2025

Bruxelas investiga metro de Lisboa. O que vai acontecer?

Regresso do vasilhame. Comprar bebidas vai implicar o pagamento do valor do depósito?
05 nov, 2025

Regresso do vasilhame. Comprar bebidas vai implicar o pagamento do valor do depósito?

Polémica no Dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?
04 nov, 2025

Polémica no Dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?

Intruso colocou saco ilegal dentro da prisão. Há mais casos destes?
04 nov, 2025

Intruso colocou saco ilegal dentro da prisão. Há mais casos destes?

Porque é que há tantos atrasos no pagamento do apoio à renda?
03 nov, 2025

Porque é que há tantos atrasos no pagamento do apoio à renda?

A ministra da Saúde foi mal informada sobre o caso da grávida que morreu no Amadora-Sintra?
03 nov, 2025

A ministra da Saúde foi mal informada sobre o caso da grávida que morreu no Amadora-Sintra?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.