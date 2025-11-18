Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Plano de Trump para Gaza aprovado. O que é que vai acontecer?
Ouça o Explicador Renascença

Explicador Renascença

Plano de Trump para Gaza aprovado. O que é que vai acontecer?

18 nov, 2025 • André Rodrigues


Há um consenso muito alargado no Conselho de Segurança sobre a necessidade de estabilização de Gaza.

Pode ser uma janela de esperança para o futuro na Faixa de Gaza.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou a proposta norte-americana para uma força internacional de estabilização do território.

O Explicador Renascença esclarece.

Que plano é este?

É o chamado plano Trump para o cessar-fogo em Gaza. No fundo, é uma resolução apresentada pelos Estados Unidos que prevê a criação de uma força internacional para a paz em Gaza.

Com um duplo objetivo: travar a espiral de violência de décadas - e muito recentemente aquela que se tem vivido nos últimos dois anos.

Segundo objetivo: Reconstrução política e económica do território.

Como é que isto se vai fazer?

Não é simples. Mas há, pelo menos, um sinal positivo: este plano foi aprovado com 13 votos favoráveis e duas abstenções - incluindo a da Rússia. Não houve votos contra.

Portanto, há um consenso muito alargado no Conselho de Segurança sobre a necessidade de estabilização de Gaza.

Agora, o plano norte-americano é, no mínimo, ambicioso, tendo em conta o histórico de conflitos e as marcas que a guerra deixou em Gaza.

No entanto, é importante sublinhar que este roteiro não se limita à segurança no território. Ele apresenta uma perspetiva de futuro para Gaza. Desde logo, prevê a criação de um governo transitório e financiamento internacional para a reconstrução.

Nos últimos dois anos, mais de 90% do território da Faixa de Gaza ficaram totalmente destruídos.

Quem faz parte desta força internacional?

Países de maioria muçulmana, como a Indonésia e o Azerbaijão, o que procura reduzir a perceção de ingerência ocidental e legitimar a presença internacional em Gaza.

O comando vai ser unificado, numa tentativa de evitar divisões que poderiam comprometer a eficácia deste plano.

De resto, a presença de estados muçulmanos é também um sinal de que Washington procurou apoio regional para dar credibilidade ao plano.

O que é que esta força vai fazer?

Primeiro, vai garantir a ordem pública. Depois vai supervisionar o desarmamento das milícias e dos grupos armados do Hamas. E, com isso, garantir que as populações mais vulneráveis não ficam expostas a ataques.

Por outro lado, outras das funções é o acompanhamento e a gestão da entrada de ajuda humanitária através de corredores seguros. Finalmente, vai gerir o financiamento internacional para a reconstrução.

Como reagiu o Hamas?

Rejeitando. O movimento questiona a imparcialidade dos países envolvidos nesta força de estabilização. Acusa o plano de ignorar os direitos palestinianos e de querer impor uma tutela internacional sobre Gaza.

Considera que esta força, ao assumir o desarmamento da resistência palestiniana, deixa de ser neutra e passa a ser parte ativa do conflito, favorecendo Israel.

Portanto, o Hamas sublinha que qualquer tentativa de impor estruturas externas sem o consentimento palestiniano será vista como ilegítima.

Como é que fica a presença israelita no terreno?

Aquilo que está previsto é a retirada gradual do exército israelita, que será gradualmente substituído por uma força policial previamente aprovada.

O objetivo é evitar que a Faixa de Gaza caia numa espécie de vazio de segurança.

Só que este também não é um ponto pacífico, porque Israel considera que a sua presença militar é necessária para garantir a segurança.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
O que muda com as novas leis anti-ocupações ilegais?
17 nov, 2025

O que muda com as novas leis anti-ocupações ilegais?

EUA e Venezuela estão na iminência de uma guerra?
17 nov, 2025

EUA e Venezuela estão na iminência de uma guerra?

Os novos portugueses. Quem são, de onde vêm e onde moram?
14 nov, 2025

Os novos portugueses. Quem são, de onde vêm e onde moram?

Mulheres em Portugal trabalham dois meses à borla? O que dizem os números da desigualdade salarial?
14 nov, 2025

Mulheres em Portugal trabalham dois meses à borla? O que dizem os números da desigualdade salarial?

Como é que funciona a nova Loja do Cidadão Virtual?
13 nov, 2025

Como é que funciona a nova Loja do Cidadão Virtual?

Vem aí uma tempestade solar. Há risco de um novo apagão?
13 nov, 2025

Vem aí uma tempestade solar. Há risco de um novo apagão?

O que mostram os números da Saúde? Tempos de espera em queda e subida dos internamentos sociais
12 nov, 2025

O que mostram os números da Saúde? Tempos de espera em queda e subida dos internamentos sociais

Proibição de telemóveis nas escolas vai alargar-se no próximo ano letivo?
12 nov, 2025

Proibição de telemóveis nas escolas vai alargar-se no próximo ano letivo?

Que mudanças quer o Governo fazer nas leis do trabalho?
11 nov, 2025

Que mudanças quer o Governo fazer nas leis do trabalho?

COP30 deve assumir medidas concretas depois de reconhecer fracasso de objetivo anterior?
11 nov, 2025

COP30 deve assumir medidas concretas depois de reconhecer fracasso de objetivo anterior?

Sarkozy libertado ao fim de 20 dias. Porquê?
10 nov, 2025

Sarkozy libertado ao fim de 20 dias. Porquê?

Novas regras da portabilidade do número de telemóvel. O que muda?
10 nov, 2025

Novas regras da portabilidade do número de telemóvel. O que muda?

Quando passa a ser pago o IUC?
07 nov, 2025

Quando passa a ser pago o IUC?

Vai haver um apagão este fim de semana em várias regiões do país. Quais são as zonas afetadas?
07 nov, 2025

Vai haver um apagão este fim de semana em várias regiões do país. Quais são as zonas afetadas?

Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?
06 nov, 2025

Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?

Mais de mil médicos tarefeiros ameaçam paralisar urgências. O que está em causa?
06 nov, 2025

Mais de mil médicos tarefeiros ameaçam paralisar urgências. O que está em causa?

Bruxelas investiga metro de Lisboa. O que vai acontecer?
05 nov, 2025

Bruxelas investiga metro de Lisboa. O que vai acontecer?

Regresso do vasilhame. Comprar bebidas vai implicar o pagamento do valor do depósito?
05 nov, 2025

Regresso do vasilhame. Comprar bebidas vai implicar o pagamento do valor do depósito?

Polémica no Dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?
04 nov, 2025

Polémica no Dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?

Intruso colocou saco ilegal dentro da prisão. Há mais casos destes?
04 nov, 2025

Intruso colocou saco ilegal dentro da prisão. Há mais casos destes?

Porque é que há tantos atrasos no pagamento do apoio à renda?
03 nov, 2025

Porque é que há tantos atrasos no pagamento do apoio à renda?

A ministra da Saúde foi mal informada sobre o caso da grávida que morreu no Amadora-Sintra?
03 nov, 2025

A ministra da Saúde foi mal informada sobre o caso da grávida que morreu no Amadora-Sintra?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.