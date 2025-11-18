Plano de Trump para Gaza aprovado. O que é que vai acontecer?

Pode ser uma janela de esperança para o futuro na Faixa de Gaza.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou a proposta norte-americana para uma força internacional de estabilização do território.

O Explicador Renascença esclarece.

Que plano é este?

É o chamado plano Trump para o cessar-fogo em Gaza. No fundo, é uma resolução apresentada pelos Estados Unidos que prevê a criação de uma força internacional para a paz em Gaza.

Com um duplo objetivo: travar a espiral de violência de décadas - e muito recentemente aquela que se tem vivido nos últimos dois anos.

Segundo objetivo: Reconstrução política e económica do território.

Como é que isto se vai fazer?

Não é simples. Mas há, pelo menos, um sinal positivo: este plano foi aprovado com 13 votos favoráveis e duas abstenções - incluindo a da Rússia. Não houve votos contra.

Portanto, há um consenso muito alargado no Conselho de Segurança sobre a necessidade de estabilização de Gaza.

Agora, o plano norte-americano é, no mínimo, ambicioso, tendo em conta o histórico de conflitos e as marcas que a guerra deixou em Gaza.

No entanto, é importante sublinhar que este roteiro não se limita à segurança no território. Ele apresenta uma perspetiva de futuro para Gaza. Desde logo, prevê a criação de um governo transitório e financiamento internacional para a reconstrução.

Nos últimos dois anos, mais de 90% do território da Faixa de Gaza ficaram totalmente destruídos.

Quem faz parte desta força internacional?

Países de maioria muçulmana, como a Indonésia e o Azerbaijão, o que procura reduzir a perceção de ingerência ocidental e legitimar a presença internacional em Gaza.

O comando vai ser unificado, numa tentativa de evitar divisões que poderiam comprometer a eficácia deste plano.

De resto, a presença de estados muçulmanos é também um sinal de que Washington procurou apoio regional para dar credibilidade ao plano.

O que é que esta força vai fazer?

Primeiro, vai garantir a ordem pública. Depois vai supervisionar o desarmamento das milícias e dos grupos armados do Hamas. E, com isso, garantir que as populações mais vulneráveis não ficam expostas a ataques.

Por outro lado, outras das funções é o acompanhamento e a gestão da entrada de ajuda humanitária através de corredores seguros. Finalmente, vai gerir o financiamento internacional para a reconstrução.

Como reagiu o Hamas?

Rejeitando. O movimento questiona a imparcialidade dos países envolvidos nesta força de estabilização. Acusa o plano de ignorar os direitos palestinianos e de querer impor uma tutela internacional sobre Gaza.

Considera que esta força, ao assumir o desarmamento da resistência palestiniana, deixa de ser neutra e passa a ser parte ativa do conflito, favorecendo Israel.

Portanto, o Hamas sublinha que qualquer tentativa de impor estruturas externas sem o consentimento palestiniano será vista como ilegítima.

Como é que fica a presença israelita no terreno?

Aquilo que está previsto é a retirada gradual do exército israelita, que será gradualmente substituído por uma força policial previamente aprovada.

O objetivo é evitar que a Faixa de Gaza caia numa espécie de vazio de segurança.

Só que este também não é um ponto pacífico, porque Israel considera que a sua presença militar é necessária para garantir a segurança.