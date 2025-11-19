Explicador Renascença
Os ficheiros Epstein podem colocar em causa a Presidência de Trump?
Ouça o Explicador Renascença

Explicador Renascença

Os ficheiros Epstein podem colocar em causa a Presidência de Trump?

19 nov, 2025 • André Rodrigues


Há mais de 20 mil páginas de emails e registos ligados a Epstein e muitos deles mencionam Donald Trump.

O Congresso dos Estados Unidos aprovou a divulgação dos documentos não classificados relacionados com Jeffrey Epstein.

Algo a que Donald Trump se opôs num primeiro momento, mas acabou por mudar de ideias.

O Explicador Renascença esclarece.

Pode estar em causa o mandato de Trump?

Não há, até agora, elementos que apontem para a possibilidade de um processo de destituição. No entanto, este caso motivou grandes divisões.

Há mais de 20 mil páginas de emails e registos ligados a Epstein e muitos deles mencionam Donald Trump. Por isso, este caso está a ter repercussões também na Casa Branca e entre os republicanos.

Por outro lado, os democratas consideram que esses emails sugerem que o Presidente teria conhecimento da conduta abusiva de Jeffrey Epstein, o que pode alimentar investigações e desgastar a sua credibilidade.

Portanto, Trump enfrenta o risco de perder o apoio do seu próprio partido, o que pode fragilizá-lo também perante os seus adversários políticos e enfraquecer a sua posição nas negociações com o Congresso.

E na opinião pública?

Também pode acelerar o desgaste da imagem do Presidente, porque as vítimas de Jeffrey Epstein acusam-no de ter politizado o tema.

Portanto, há um risco de desgaste para a imagem de Donald Trump, caso os documentos venham a revelar ligações eventualmente embaraçosas ou se for visto como alguém que tentou travar a divulgação destes ficheiros.

Mas isso vai depender do conteúdo dos documentos que deixam de ser confidenciais e da forma como Donald Trump gerir essa crise.

Por que é que Trump mudou de ideias?

Gestão de danos. Trump temia que a atenção mediática sobre este caso Epstein pudesse afetar a sua presidência e criar divisões internas no Partido Republicano - o que acabou mesmo por acontecer.

O Presidente norte-americano chegou a pressionar congressistas do seu próprio partido para que retirassem o apoio à proposta de divulgação destes documentos.

Esta mudança de posição expõe uma vulnerabilidade, que é rara no Presidente norte-americano e que pode significar que, afinal, Trump não terá controlo absoluto sobre o movimento Make America Great Again.

Que papel tiveram as vítimas?

Foi decisivo. Cerca de 20 mulheres que foram vítimas de Jeffrey Epstein juntaram-se aos legisladores de ambos os partidos à porta do Capitólio, exibindo fotografias da época em que dizem ter sido abusadas.

Este movimento acusou Trump de transformar o tema em política. E isso foi determinante para acelerar a votação e para convencer alguns setores do Partido Republicano a apoiar estas vítimas da rede de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

Quando é que os ficheiros ficam disponíveis?

Até meados de dezembro deste ano. A lei aprovada pelo Congresso determina que o Departamento de Justiça tem 30 dias após a promulgação para divulgar todos os documentos não classificados.

O Procurador-Geral dos Estados Unidos deve disponibilizar os documentos em formato pesquisável e para download.

