Portugal é um "craque" na língua inglesa a nível mundial?

A aprendizagem da língua inglesa tem registado bons resultados em Portugal. Aliás, o país está entre os melhores num ranking internacional.

Como se descobriu esta competência e qual é o perfil das pessoas mais habilidosas em Inglês?

O Explicador Renascença esclarece.

Em que lugar está Portugal no domínio do Inglês?

Segundo um estudo internacional Education First English Proficiency Index 2025 realizado em 123 países e com mais de dois milhões de participantes, os adultos portugueses surgem em sexto lugar num ranking sobre conhecimentos de Inglês.



Numa escala de 800 pontos, os portugueses obtiveram 612 valores, o que é muito acima da média mundial de 488 pontos.

Porém, o estudo também mostra que Portugal obteve uma melhor classificação em 2021 com 625 pontos.



Que países estão no top cinco?

Nas provas que avaliam os conhecimentos a leitura, audição, fala e escrita, Portugal surge em sexto lugar, isto é, apenas ligeiramente abaixo da Holanda, que ocupa o 1.º lugar com 624 pontos.

Croácia, Áustria, Alemanha e Noruega completam o topo da tabela.

Em Portugal, o maior desafio está na fala: a oralidade fica 130 pontos abaixo da leitura, uma competência em que os portugueses são mais fortes.