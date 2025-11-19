Explicador Renascença
Portugal é um "craque" na língua inglesa a nível mundial?

Explicador Renascença

Portugal é um "craque" na língua inglesa a nível mundial?

19 nov, 2025 • Marisa Gonçalves


No domínio da língua inglesa, Coimbra lidera o "ranking" nacional entre distritos e Setúbal é a cidade com a nota nacional mais baixa.

A aprendizagem da língua inglesa tem registado bons resultados em Portugal. Aliás, o país está entre os melhores num ranking internacional.

Como se descobriu esta competência e qual é o perfil das pessoas mais habilidosas em Inglês?

O Explicador Renascença esclarece.

Em que lugar está Portugal no domínio do Inglês?

Segundo um estudo internacional Education First English Proficiency Index 2025 realizado em 123 países e com mais de dois milhões de participantes, os adultos portugueses surgem em sexto lugar num ranking sobre conhecimentos de Inglês.

Numa escala de 800 pontos, os portugueses obtiveram 612 valores, o que é muito acima da média mundial de 488 pontos.

Porém, o estudo também mostra que Portugal obteve uma melhor classificação em 2021 com 625 pontos.

Que países estão no top cinco?

Nas provas que avaliam os conhecimentos a leitura, audição, fala e escrita, Portugal surge em sexto lugar, isto é, apenas ligeiramente abaixo da Holanda, que ocupa o 1.º lugar com 624 pontos.

Croácia, Áustria, Alemanha e Noruega completam o topo da tabela.

Em Portugal, o maior desafio está na fala: a oralidade fica 130 pontos abaixo da leitura, uma competência em que os portugueses são mais fortes.

Qual é o perfil comum de um bom comunicador em inglês?

A área de educação destaca-se, já que alunos e professores apresentam os melhores resultados, com médias a rondar os 650 pontos. Seguem-se os profissionais das áreas jurídicas e das Tecnologias de Informação.

Segundo faixa etária, os resultados do estudo são conhecidos a partir dos 18 anos e os portugueses dos 18 aos 20 são os melhores a Inglês. Os dados mostram que, à medida que a idade dos inquiridos aumenta, as notas descem.

Também se comprova que as diferenças entre homens e mulheres estão cada vez mais esbatidas, com os homens a serem ligeiramente melhor desde 2018.

Qual é a região onde se fala melhor Inglês?

A região Norte e Centro são as zonas principais e Coimbra lidera o ranking nacional, com 639 pontos, seguida de Guimarães e Aveiro.

Entre as regiões com piores resultados, surgem Bragança e Viana do Castelo, ambos com uma média distrital abaixo dos 600 pontos. Setúbal é a cidade com a nota nacional mais baixa.

As novas tecnologias ajudam na aprendizagem?

As opiniões dos promotores dividem-se nesta conclusão, mas reconhecem que há um grande impacto das ferramentas de tradução baseadas em inteligência artificial e que permitem traduções instantâneas.

Porém, estas facilidades podem diminuir a motivação para aprender uma língua desde os primeiros níveis.

Por outro lado, admitem que as novas tecnologias podem trazer mais oportunidades de aprendizagem através de exercícios personalizados e acessíveis a qualquer hora do dia.

