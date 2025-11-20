Explicador Renascença
Novo plano de paz dos EUA exige que Ucrânia conceda território à Rússia?
Ouça o Explicador Renascença

Explicador Renascença

Novo plano de paz dos EUA exige que Ucrânia conceda território à Rússia?

20 nov, 2025 • André Rodrigues


Esta proposta não só legitima as anexações já realizadas pela Rússia, como obriga a Ucrânia a abdicar de soberania em regiões estratégicas.

Os Estados Unidos entregaram à Ucrânia um novo plano de paz que prevê concessões significativas de Kiev.

No entanto, boa parte delas já tinham sido rejeitadas por Volodymyr Zelensky.

O Explicador Renascença esclarece.

Que plano é este?

É um documento de 28 pontos para uma solução de paz. Esta proposta entregue à Ucrânia foi feita pela administração norte-americana, em conjunto com a Rússia. Mas sem que a Ucrânia tenha participado na sua elaboração.

O plano exige concessões significativas por parte da Ucrânia. Entre elas: cedência de territórios, redução drástica do efetivo militar, reconhecimento da língua russa como oficial e aceitação plena da Igreja Ortodoxa Russa.

Por isso, numa primeira análise, parece ser um plano altamente favorável à Rússia.

Quais são as principais exigências territoriais?

Cedência total do Donbass, no leste da Ucrânia, incluindo a parte minoritária ainda controlada pelas forças ucranianas em Donetsk e Lugansk.

Depois, o reconhecimento incondicional e inegociável da península da Crimeia como parte da Federação Russa.

Em relação às regiões de Kherson e de Zaporizhzhia, a proposta admite concessões do lado russo, mas não uma retirada total.

Portanto, esta proposta não só legitima as anexações já realizadas pela Rússia, como obriga a Ucrânia a abdicar de soberania em regiões estratégicas.

Em termos militares, o que muda?

Desde logo, uma redução das Forças Armadas ucranianas para metade, enfraquecendo a capacidade defensiva.

Depois, o fim da produção de armas essenciais, bem como a suspensão da ajuda militar dos Estados Unidos. E aqui é particularmente significativo o facto de Washington pretender cancelar o envio de armas de longo alcance, cruciais para travar os avanços das forças russas.

Finalmente, a proposta prevê a proibição de tropas estrangeiras em território ucraniano, depois de assinado o cessar-fogo, o que alinha Estados Unidos e Rússia contra a presença da NATO.

A Ucrânia já reagiu?

Com inquietação e desconfiança. Kiev considera que esta proposta não é um plano de paz, mas sim um plano para a capitulação da Ucrânia, uma rendição disfarçada que fragiliza a Ucrânia.

Cabe agora às chefias militares de Kiev analisar este documento em detalhe. Não está afastada a possibilidade de negociações diretas com Moscovo, algo que não acontece há vários meses.

A Europa pode aceitar isto?

É improvável que a Europa aceite este plano, tal como está, porque todo ele contraria a posição oficial da União Europeia de defender a soberania e integridade territorial ucraniana.

Bruxelas tem repetidamente afirmado que qualquer acordo de paz deve respeitar as fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia. Por isso, a cedência de territórios como o Donbass e a Crimeia seria vista como uma violação desse princípio.

Depois, há também um risco de divisões internas, porque a Polónia e os países bálticos são os mais expostos à ameaça russa. E não se sabe como reagirão a este plano: uns poderão rejeitar, outros poderão ver nele uma oportunidade para acabar com a guerra. Logo, dividindo a União Europeia.

O apoio do Reino Unido pode condicionar a posição europeia?

Pelo menos, coloca uma pressão acrescida sobre os 27. Embora isso não signifique uma aceitação imediata.

Mas convém não esquecer que os britânicos são decisivos no quadro da NATO, mas estão fora da União Europeia.

Portanto, a soma de todos estes fatores aumenta o debate interno sobre até onde a Europa pode ir em matéria de compromissos.

