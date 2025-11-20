Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Porque é que a Ryanair vai deixar de voar para os Açores?

Explicador Renascença

Porque é que a Ryanair vai deixar de voar para os Açores?

20 nov, 2025 • Anabela Góis


Elevadas taxas aeroportuárias e a inação do Governo são os motivos da companhia aérea encerrar voos para os Açores. Ryanair prefere investir noutros aeroportos europeus de menor custo.

A Ryanair vai encerrar todos os voos para os Açores a partir de março de 2026. Após dez anos de operações, o Governo Regional dos Açores recebeu a notícia desta quinta-feira com surpresa.

A Aeroportos de Portugal (ANA) criticou a companhia aérea irlandesa de baixo custo e adiantou que as conversas mais recentes apontavam a um reforço da oferta para o aeroporto de Ponta Delgada, contrariando as negociações. Mas porquê esta mudança?

O Explicador Renascença esclarece.

Quais são as razões da Ryanair para a interrupção de voos?

A Ryanair não quer dar explicações mas, em comunicado, disse que decidiu sair dos Açores devido às elevadas taxas aeroportuárias.

A somar, a empresa queixou-se da inação do Governo português, que alegadamente aumentou as taxas de navegação aérea em 120% depois da pandemia e introduziu uma taxa de viagem de dois euros, numa altura em que outros países da União Europeia estão a abolir taxas de viagem para garantir o crescimento de capacidade.

A companhia irlandesa argumentou que "infelizmente, o monopólio da ANA não tem qualquer plano para aumentar a conectividade de baixo custo com os Açores”.

A solução? Interromper o serviço e realocar os aviões que faziam a ligação ao arquipélago para “aeroportos de menor custo noutros pontos” da Europa.

Que rotas vão ser canceladas?

Todos os voos de e para São Miguel a partir de dia 29 de março vão ser cancelados, e com destino à ilha Terceira a partir de dia 22 de março. Ou seja, já não é possível fazer marcações no site da companhia aérea para depois dessas datas.

A Ryanair tem, atualmente, quatro rotas para os Açores, entre os aeroportos de Lisboa e Porto para Ponta Delgada, com duas frequências semanais cada, e para as Lajes, com dois voos por semana de Lisboa e três do Porto.

Os passageiros que já tinham bilhetes comprados para depois de março foram notificados e receberam "opções para alterar o voo sem custos adicionais ou solicitar um reembolso", adiantou a companhia aérea.

Qual foi a reação da ANA Aeroportos?

Numa nota enviada à imprensa, a concessionária dos aeroportos diz-se surpreendida, porque as conversas recentes com a companhia irlandesa apontavam no sentido de aumentar, e não reduzir, a sua oferta de voos para Ponta Delgada.

O grupo, detido pela francesa Vinci, também contesta o argumento dos custos dizendo que as taxas aeroportuárias em vigor nos Açores, não só não são alteradas desde 2015, como a Ana não propôs qualquer aumento para 2026.

Ryanair encerra voos para os Açores. Governo regional "manifesta surpresa"

Transportes

Ryanair encerra voos para os Açores. Governo regional "manifesta surpresa"

A companhia aérea de baixo custo encerra operação (...)

E o que tem a dizer o Governo Regional dos Açores? E o turismo local?

A secretaria regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas explicou que este é um "comunicado extemporâneo" que contraria – tal como refere a ANA Aeroportos – intenções anunciadas pelo administrador da companhia.

As autoridades açorianas reconhecem, no entanto, que há "questões alegadamente relacionadas com taxas aeroportuárias e ambientais" (as designadas ETS) que estão a ser debatidas, mas que são "alheias à Região".

Já o presidente da Visit Azores, que é responsável pela promoção turística da região, diz que o processo não está fechado.

Luís Capdeville Botelho reduz o anúncio da Ryanair a uma “forma de pressão negocial” sobre a ANA e o Governo da República, relembrando que no inverno em 2023, quando a companhia de baixo custo reduziu 65% da sua operação nos Açores, houve um “crescimento de dormidas e hóspedes”.

Porém, o presidente a Associação de Alojamento Local, João Pinheiro, está preocupado e prevê um "impacto muito grave" se a decisão se confirmar.

Que outras companhias sobrevoam os Açores?

A SATA e a TAP fazem os mesmos percursos que a Ryanair. De acordo com a Autoridade Nacional da Aviação Civil o mercado é claramente controlado pela açoriana SATA.

A segunda posição é ocupada pela TAP que tem uma quota de 12% nos movimentos e de 19% no número de passageiros. A Ryanair aparece em terceiro lugar, com 4% dos movimentos e 3% no número de passageiros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Novo plano de paz dos EUA exige que Ucrânia conceda território à Rússia?
20 nov, 2025

Novo plano de paz dos EUA exige que Ucrânia conceda território à Rússia?

Portugal é um "craque" na língua inglesa a nível mundial?
19 nov, 2025

Portugal é um "craque" na língua inglesa a nível mundial?

Os ficheiros Epstein podem colocar em causa a Presidência de Trump?
19 nov, 2025

Os ficheiros Epstein podem colocar em causa a Presidência de Trump?

O que levou a Polícia Judiciária a fazer buscas na TAP e no grupo Barraqueiro?
18 nov, 2025

O que levou a Polícia Judiciária a fazer buscas na TAP e no grupo Barraqueiro?

Plano de Trump para Gaza aprovado. O que é que vai acontecer?
18 nov, 2025

Plano de Trump para Gaza aprovado. O que é que vai acontecer?

O que muda com as novas leis anti-ocupações ilegais?
17 nov, 2025

O que muda com as novas leis anti-ocupações ilegais?

EUA e Venezuela estão na iminência de uma guerra?
17 nov, 2025

EUA e Venezuela estão na iminência de uma guerra?

Os novos portugueses. Quem são, de onde vêm e onde moram?
14 nov, 2025

Os novos portugueses. Quem são, de onde vêm e onde moram?

Mulheres em Portugal trabalham dois meses à borla? O que dizem os números da desigualdade salarial?
14 nov, 2025

Mulheres em Portugal trabalham dois meses à borla? O que dizem os números da desigualdade salarial?

Como é que funciona a nova Loja do Cidadão Virtual?
13 nov, 2025

Como é que funciona a nova Loja do Cidadão Virtual?

Vem aí uma tempestade solar. Há risco de um novo apagão?
13 nov, 2025

Vem aí uma tempestade solar. Há risco de um novo apagão?

O que mostram os números da Saúde? Tempos de espera em queda e subida dos internamentos sociais
12 nov, 2025

O que mostram os números da Saúde? Tempos de espera em queda e subida dos internamentos sociais

Proibição de telemóveis nas escolas vai alargar-se no próximo ano letivo?
12 nov, 2025

Proibição de telemóveis nas escolas vai alargar-se no próximo ano letivo?

Que mudanças quer o Governo fazer nas leis do trabalho?
11 nov, 2025

Que mudanças quer o Governo fazer nas leis do trabalho?

COP30 deve assumir medidas concretas depois de reconhecer fracasso de objetivo anterior?
11 nov, 2025

COP30 deve assumir medidas concretas depois de reconhecer fracasso de objetivo anterior?

Sarkozy libertado ao fim de 20 dias. Porquê?
10 nov, 2025

Sarkozy libertado ao fim de 20 dias. Porquê?

Novas regras da portabilidade do número de telemóvel. O que muda?
10 nov, 2025

Novas regras da portabilidade do número de telemóvel. O que muda?

Quando passa a ser pago o IUC?
07 nov, 2025

Quando passa a ser pago o IUC?

Vai haver um apagão este fim de semana em várias regiões do país. Quais são as zonas afetadas?
07 nov, 2025

Vai haver um apagão este fim de semana em várias regiões do país. Quais são as zonas afetadas?

Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?
06 nov, 2025

Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?

Mais de mil médicos tarefeiros ameaçam paralisar urgências. O que está em causa?
06 nov, 2025

Mais de mil médicos tarefeiros ameaçam paralisar urgências. O que está em causa?

Bruxelas investiga metro de Lisboa. O que vai acontecer?
05 nov, 2025

Bruxelas investiga metro de Lisboa. O que vai acontecer?

Regresso do vasilhame. Comprar bebidas vai implicar o pagamento do valor do depósito?
05 nov, 2025

Regresso do vasilhame. Comprar bebidas vai implicar o pagamento do valor do depósito?

Polémica no Dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?
04 nov, 2025

Polémica no Dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?

Intruso colocou saco ilegal dentro da prisão. Há mais casos destes?
04 nov, 2025

Intruso colocou saco ilegal dentro da prisão. Há mais casos destes?

Porque é que há tantos atrasos no pagamento do apoio à renda?
03 nov, 2025

Porque é que há tantos atrasos no pagamento do apoio à renda?

A ministra da Saúde foi mal informada sobre o caso da grávida que morreu no Amadora-Sintra?
03 nov, 2025

A ministra da Saúde foi mal informada sobre o caso da grávida que morreu no Amadora-Sintra?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.