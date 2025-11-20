Porque é que a Ryanair vai deixar de voar para os Açores?

A Ryanair vai encerrar todos os voos para os Açores a partir de março de 2026. Após dez anos de operações, o Governo Regional dos Açores recebeu a notícia desta quinta-feira com surpresa.

A Aeroportos de Portugal (ANA) criticou a companhia aérea irlandesa de baixo custo e adiantou que as conversas mais recentes apontavam a um reforço da oferta para o aeroporto de Ponta Delgada, contrariando as negociações. Mas porquê esta mudança?

O Explicador Renascença esclarece.

Quais são as razões da Ryanair para a interrupção de voos?

A Ryanair não quer dar explicações mas, em comunicado, disse que decidiu sair dos Açores devido às elevadas taxas aeroportuárias.

A somar, a empresa queixou-se da inação do Governo português, que alegadamente aumentou as taxas de navegação aérea em 120% depois da pandemia e introduziu uma taxa de viagem de dois euros, numa altura em que outros países da União Europeia estão a abolir taxas de viagem para garantir o crescimento de capacidade.

A companhia irlandesa argumentou que "infelizmente, o monopólio da ANA não tem qualquer plano para aumentar a conectividade de baixo custo com os Açores”.

A solução? Interromper o serviço e realocar os aviões que faziam a ligação ao arquipélago para “aeroportos de menor custo noutros pontos” da Europa.

Que rotas vão ser canceladas?

Todos os voos de e para São Miguel a partir de dia 29 de março vão ser cancelados, e com destino à ilha Terceira a partir de dia 22 de março. Ou seja, já não é possível fazer marcações no site da companhia aérea para depois dessas datas.

A Ryanair tem, atualmente, quatro rotas para os Açores, entre os aeroportos de Lisboa e Porto para Ponta Delgada, com duas frequências semanais cada, e para as Lajes, com dois voos por semana de Lisboa e três do Porto.



Os passageiros que já tinham bilhetes comprados para depois de março foram notificados e receberam "opções para alterar o voo sem custos adicionais ou solicitar um reembolso", adiantou a companhia aérea.



Qual foi a reação da ANA Aeroportos?

Numa nota enviada à imprensa, a concessionária dos aeroportos diz-se surpreendida, porque as conversas recentes com a companhia irlandesa apontavam no sentido de aumentar, e não reduzir, a sua oferta de voos para Ponta Delgada.



O grupo, detido pela francesa Vinci, também contesta o argumento dos custos dizendo que as taxas aeroportuárias em vigor nos Açores, não só não são alteradas desde 2015, como a Ana não propôs qualquer aumento para 2026.