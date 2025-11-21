Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Escutas omitidas a António Costa comprometem Operação Influencer?
Ouça o Explicador Renascença

Explicador Renascença

Escutas omitidas a António Costa comprometem Operação Influencer?

21 nov, 2025 • André Rodrigues


António Costa foi escutado entre 2020 e 2022, mas esse material só chegou ao Supremo em outubro deste ano.

É um desenvolvimento, no mínimo, inesperado na Operação Influencer.

Sabe-se agora que António Costa foi escutado em mais de 20 conversas telefónicas entre 2020 e 2022, mas essas gravações só este ano chegaram ao Supremo Tribunal de Justiça, quando Costa já não era primeiro-ministro.

O Explicador Renascença esclarece.

Acabou a Operação Influencer para António Costa?

Para António Costa, sim, porque estas 22 escutas telefónicas não podem ser usadas como prova.

O Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal Central de Instrução Criminal declaram não ter competência para validar essas gravações, porque chegaram fora de prazo e já depois de António Costa ter deixado de ser primeiro-ministro.

Portanto, isto significa que o caso Influencer perde uma das peças mais sensíveis relativamente ao antigo chefe do Governo.

De quem é a responsabilidade?

Do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que omitiu estas escutas durante cinco anos. Contextualizando: a lei determina que as escutas telefónicas a titulares de cargos políticos de topo sejam remetidas ao Supremo Tribunal de Justiça no prazo de 48 horas e renovadas a cada 15 dias.

Neste caso, António Costa foi escutado entre 2020 e 2022, mas esse material só chegou ao Supremo em outubro deste ano.

O próprio despacho do DCIAP reconhece que as escutas estavam nos autos, mas, por motivos "não descortinados" - é esta a expressão utilizada - não foram identificadas para validação.

Ou seja, com esta omissão, as conversas de Costa tornam-se prova proibida.

Quem mais aparece nas escutas?

Figuras centrais da Operação Influencer, como João Galamba, então ministro das Infraestruturas; Diogo Lacerda Machado, advogado e amigo próximo de Costa; e João Pedro Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente. Estes nomes já estavam sob investigação.

No entanto, a presença de António Costa nas chamadas dava ao caso uma dimensão política inédita.

Agora, sem uma validação judicial, essas interceções não podem ser usadas contra Costa, nem contra nenhum dos intervenientes.

Que consequências é que tem para o processo?

Há um dado que é certo: parte da investigação fica comprometida, porque se as escutas não podem ser usadas em tribunal, a acusação sai fragilizada.

E isso poderá ser aproveitado pelos advogados dos restantes envolvidos na Operação Influencer, que poderão alegar a nulidade de outras diligências dependentes dessas mesmas gravações.

Mas há uma leitura mais abrangente: situações como esta minam a confiança no Ministério Público e levantam dúvidas sobre a capacidade do sistema em lidar com processos de grande sensibilidade política.

A Renascença já pediu esclarecimentos adicionais à Procuradoria-Geral da República. Mas ainda aguarda resposta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Porque é que a Ryanair vai deixar de voar para os Açores?
20 nov, 2025

Porque é que a Ryanair vai deixar de voar para os Açores?

Novo plano de paz dos EUA exige que Ucrânia conceda território à Rússia?
20 nov, 2025

Novo plano de paz dos EUA exige que Ucrânia conceda território à Rússia?

Portugal é um "craque" na língua inglesa a nível mundial?
19 nov, 2025

Portugal é um "craque" na língua inglesa a nível mundial?

Os ficheiros Epstein podem colocar em causa a Presidência de Trump?
19 nov, 2025

Os ficheiros Epstein podem colocar em causa a Presidência de Trump?

O que levou a Polícia Judiciária a fazer buscas na TAP e no grupo Barraqueiro?
18 nov, 2025

O que levou a Polícia Judiciária a fazer buscas na TAP e no grupo Barraqueiro?

Plano de Trump para Gaza aprovado. O que é que vai acontecer?
18 nov, 2025

Plano de Trump para Gaza aprovado. O que é que vai acontecer?

O que muda com as novas leis anti-ocupações ilegais?
17 nov, 2025

O que muda com as novas leis anti-ocupações ilegais?

EUA e Venezuela estão na iminência de uma guerra?
17 nov, 2025

EUA e Venezuela estão na iminência de uma guerra?

Os novos portugueses. Quem são, de onde vêm e onde moram?
14 nov, 2025

Os novos portugueses. Quem são, de onde vêm e onde moram?

Mulheres em Portugal trabalham dois meses à borla? O que dizem os números da desigualdade salarial?
14 nov, 2025

Mulheres em Portugal trabalham dois meses à borla? O que dizem os números da desigualdade salarial?

Como é que funciona a nova Loja do Cidadão Virtual?
13 nov, 2025

Como é que funciona a nova Loja do Cidadão Virtual?

Vem aí uma tempestade solar. Há risco de um novo apagão?
13 nov, 2025

Vem aí uma tempestade solar. Há risco de um novo apagão?

O que mostram os números da Saúde? Tempos de espera em queda e subida dos internamentos sociais
12 nov, 2025

O que mostram os números da Saúde? Tempos de espera em queda e subida dos internamentos sociais

Proibição de telemóveis nas escolas vai alargar-se no próximo ano letivo?
12 nov, 2025

Proibição de telemóveis nas escolas vai alargar-se no próximo ano letivo?

Que mudanças quer o Governo fazer nas leis do trabalho?
11 nov, 2025

Que mudanças quer o Governo fazer nas leis do trabalho?

COP30 deve assumir medidas concretas depois de reconhecer fracasso de objetivo anterior?
11 nov, 2025

COP30 deve assumir medidas concretas depois de reconhecer fracasso de objetivo anterior?

Sarkozy libertado ao fim de 20 dias. Porquê?
10 nov, 2025

Sarkozy libertado ao fim de 20 dias. Porquê?

Novas regras da portabilidade do número de telemóvel. O que muda?
10 nov, 2025

Novas regras da portabilidade do número de telemóvel. O que muda?

Quando passa a ser pago o IUC?
07 nov, 2025

Quando passa a ser pago o IUC?

Vai haver um apagão este fim de semana em várias regiões do país. Quais são as zonas afetadas?
07 nov, 2025

Vai haver um apagão este fim de semana em várias regiões do país. Quais são as zonas afetadas?

Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?
06 nov, 2025

Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?

Mais de mil médicos tarefeiros ameaçam paralisar urgências. O que está em causa?
06 nov, 2025

Mais de mil médicos tarefeiros ameaçam paralisar urgências. O que está em causa?

Bruxelas investiga metro de Lisboa. O que vai acontecer?
05 nov, 2025

Bruxelas investiga metro de Lisboa. O que vai acontecer?

Regresso do vasilhame. Comprar bebidas vai implicar o pagamento do valor do depósito?
05 nov, 2025

Regresso do vasilhame. Comprar bebidas vai implicar o pagamento do valor do depósito?

Polémica no Dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?
04 nov, 2025

Polémica no Dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?

Intruso colocou saco ilegal dentro da prisão. Há mais casos destes?
04 nov, 2025

Intruso colocou saco ilegal dentro da prisão. Há mais casos destes?

Porque é que há tantos atrasos no pagamento do apoio à renda?
03 nov, 2025

Porque é que há tantos atrasos no pagamento do apoio à renda?

A ministra da Saúde foi mal informada sobre o caso da grávida que morreu no Amadora-Sintra?
03 nov, 2025

A ministra da Saúde foi mal informada sobre o caso da grávida que morreu no Amadora-Sintra?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.