Escutas omitidas a António Costa comprometem Operação Influencer?

É um desenvolvimento, no mínimo, inesperado na Operação Influencer.

Sabe-se agora que António Costa foi escutado em mais de 20 conversas telefónicas entre 2020 e 2022, mas essas gravações só este ano chegaram ao Supremo Tribunal de Justiça, quando Costa já não era primeiro-ministro.

O Explicador Renascença esclarece.

Acabou a Operação Influencer para António Costa?

Para António Costa, sim, porque estas 22 escutas telefónicas não podem ser usadas como prova.

O Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal Central de Instrução Criminal declaram não ter competência para validar essas gravações, porque chegaram fora de prazo e já depois de António Costa ter deixado de ser primeiro-ministro.

Portanto, isto significa que o caso Influencer perde uma das peças mais sensíveis relativamente ao antigo chefe do Governo.

De quem é a responsabilidade?

Do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que omitiu estas escutas durante cinco anos. Contextualizando: a lei determina que as escutas telefónicas a titulares de cargos políticos de topo sejam remetidas ao Supremo Tribunal de Justiça no prazo de 48 horas e renovadas a cada 15 dias.

Neste caso, António Costa foi escutado entre 2020 e 2022, mas esse material só chegou ao Supremo em outubro deste ano.

O próprio despacho do DCIAP reconhece que as escutas estavam nos autos, mas, por motivos "não descortinados" - é esta a expressão utilizada - não foram identificadas para validação.

Ou seja, com esta omissão, as conversas de Costa tornam-se prova proibida.

Quem mais aparece nas escutas?

Figuras centrais da Operação Influencer, como João Galamba, então ministro das Infraestruturas; Diogo Lacerda Machado, advogado e amigo próximo de Costa; e João Pedro Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente. Estes nomes já estavam sob investigação.

No entanto, a presença de António Costa nas chamadas dava ao caso uma dimensão política inédita.

Agora, sem uma validação judicial, essas interceções não podem ser usadas contra Costa, nem contra nenhum dos intervenientes.

Que consequências é que tem para o processo?

Há um dado que é certo: parte da investigação fica comprometida, porque se as escutas não podem ser usadas em tribunal, a acusação sai fragilizada.

E isso poderá ser aproveitado pelos advogados dos restantes envolvidos na Operação Influencer, que poderão alegar a nulidade de outras diligências dependentes dessas mesmas gravações.

Mas há uma leitura mais abrangente: situações como esta minam a confiança no Ministério Público e levantam dúvidas sobre a capacidade do sistema em lidar com processos de grande sensibilidade política.

A Renascença já pediu esclarecimentos adicionais à Procuradoria-Geral da República. Mas ainda aguarda resposta.