O que está a acontecer na Venezuela para que as companhias aéreas cancelem voos?

Pelo menos sete companhias aéreas, entre as quais a TAP, decidiram cancelar os voos previstos para a Venezuela esta semana. A decisão surge após um alerta emitido pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, que recomenda “extrema precaução” aos operadores de voos comerciais ao sobrevoarem o território venezuelano e o sul das Caraíbas. O alerta refere riscos durante o sobrevoo, nas fases de descolagem e aterragem e até para aeronaves no solo. As autoridades norte-americanas apontam ainda possíveis interferências nos sistemas de navegação por satélite utilizados na orientação e comunicação dos voos. A situação de segurança está a deteriorar-se e há um aumento da atividade militar na Venezuela e nos seus arredores.

Por que é que os Estados Unidos estão a reforçar a presença militar na região?

Desde agosto, os Estados Unidos têm vindo a reforçar a sua presença militar no mar das Caraíbas, onde já mantêm uma força significativa. Foram enviados submarinos, aviões de combate F-35, helicópteros, navios de guerra e, mais recentemente, o porta-aviões USS Gerald R. Ford. O presidente Donald Trump justifica esta mobilização com o combate ao tráfico de droga para os Estados Unidos. No entanto, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, considera esta presença militar uma “ameaça de invasão” e acusa Washington de tentar promover uma “mudança de regime”. Nas últimas semanas, os EUA realizaram cerca de 20 ataques aéreos nas Caraíbas e no Pacífico contra embarcações alegadamente envolvidas no narcotráfico, resultando em pelo menos 76 mortos.

Qual é a resposta do Governo de Nicolás Maduro face à crescente tensão?

O Governo venezuelano anunciou estar a preparar-se para um eventual conflito. Em comunicado transmitido na televisão, o ministro da Defesa anunciou a mobilização de cerca de 200 mil soldados e de forças navais, aéreas, fluviais, de mísseis, bem como milícias civis em todo o país. O objetivo, segundo as autoridades venezuelanas, é neutralizar um alegado ataque contra o Governo de Nicolás Maduro.

Quais são as companhias aéreas que suspenderam os voos para a Venezuela?

Além da TAP, também a Iberia (Espanha), Turkish Airlines (Turquia), Gol (Brasil), Avianca (Colômbia), Latam (Chile) e Caribbean Airlines (Trindade e Tobago-Jamaica) cancelaram os voos previstos para a Venezuela esta semana. No caso da TAP, foram suspensos os voos programados para sábado passado e para terça-feira.

O que acontece aos passageiros afetados pelos cancelamentos?

A TAP informou que todos os passageiros foram notificados do cancelamento dos voos e têm a possibilidade de pedir o reembolso. A transportadora lamenta o inconveniente, mas sublinha que a decisão tem como objetivo garantir a segurança de passageiros e tripulantes.

O Governo português já reagiu a esta situação?

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, reagiu ao assunto a partir de Angola, onde se encontra em visita oficial. Afirmou que a situação está calma e garantiu que não houve quaisquer pedidos de cidadãos portugueses a solicitar repatriamento. O ministro fez questão de frisar que, até ao momento, não existe qualquer registo relevante relacionado com esta crise.